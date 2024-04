'Costa é primeiro-ministro, e Padilha é o cara que rói o osso', diz Lula

Alto contraste

Lula inaugurou obra hídrica em PE (Ricardo Stuckert/PR - 26/3/24)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (4) que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, é o "primeiro-ministro" do governo e que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, "é o cara que rói o osso", pois tem a função mais difícil do Executivo. As falas ocorreram durante inauguração de uma obra hídrica em Arcoverde (PE).

"Esse aqui é o chefe da Casa Civil, é como se fosse o primeiro-ministro, Rui Costa. Foi governador da Bahia por oito anos, foi chefe de gabinete da Casa Civil do Jaques Wagner e agora é o meu ministro da Casa Civil", disse Lula.

"O companheiro Padilha é o cara que rói o osso. Ele certamente tem a função mais difícil no governo, que é a função de articulação política. Imagina vocês que meu partido só tem 70 deputados de um total de 513. E para votar uma coisa qualquer a gente precisa de 247 votos. Aí é preciso muita conversa, muita reunião, muito cafézinho, de vez em quando uma cachaçazinha de vez em quando uma cervejinha, e aí é reunião meia-noite, 1h, 2h, de domingo, de sábado", completou.

Nos bastidores, parlamentares próximos ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), têm reclamado da atuação de Padilha. "Falta bastante articulação com o Congresso", disse ao R7 um parlamentar desse grupo. O próprio Lira rompeu o diálogo com o ministro de Lula e não conversa com ele desde o fim do ano passado.

O presidente minimizou as críticas a Padilha. "O dado concreto é que na verdade conseguimos construir uma aliança política que até agora a gente não perdeu a votação de nenhum projeto importante no Congresso Nacional. Por isso, agradeço também ao companheiro Padilha, que é o coordenador disso, mas também os deputados", afirmou.

Estação de Água Bruta

As declarações foram dadas por Lula durante a inauguração da EEAB (Estação Elevatória de Água Bruta) de Ipojuca e do trecho Belo Jardim-Caruaru da Adutora do Agreste de Pernambuco, no município de Arcoverde. Atualmente, seis cidades são atendidas. Com o lançamento da planta, passarão a ser nove. Assim, o abastecimento regular será expandido de 190 mil para 615 mil pessoas.

De acordo com o Palácio do Planalto, o projeto é considerado o maior sistema integrado de adutoras de abastecimento humano do Brasil e um dos maiores do mundo. "Quando todo o sistema estiver finalizado, serão 1,5 mil km de adutoras que levarão 4 mil litros por segundo de água da transposição do Rio São Francisco para abastecimento da região agreste de Pernambuco", diz o comunicado.

A estação elevatória inaugurada é essencial para a finalização da primeira etapa do projeto, que vai garantir, até 2026, que 23 municípios e 1,3 milhão de pessoas sejam beneficiadas, segundo o governo. Serão atendidos os municípios de Arcoverde, Pesqueira, Alagoinha, Sanharó, Belo Jardim, Tacaimbó, São Bento do Una, São Caetano, Caruaru, Bezerros, Gravatá, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Brejo da Madre de Deus, Pedra, Venturosa, Buíque, Tupanatinga, Itaíba, Águas Belas, Iati, Cachoeirinha e Lajedo.