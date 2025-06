Ao vivo: CPI das Bets decide se pede indiciamento de Virginia e Deolane Relatório também propõe fim do jogo do Tigrinho e restrição de apostas para inscritos no CadÚnico Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 12/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 12/06/2025 - 09h36 ) twitter

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets vota o relatório final da investigação nesta quinta-feira (12) e vai decidir se pede o indiciamento de 16 pessoas, entre elas as influenciadoras digitais Virginia Fonseca e Deolane Bezerra.

O documento também propõe banir jogos como o Tigrinho e proibir que pessoas inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) possam participar de apostas, além de mudanças de regras no uso e publicidade de aplicativos.

Um dos desafios para a aprovação dos pedidos do relatório será a presença mínima de senadores na sessão da comissão. A falta de apoio de congressistas pode impedir a votação do documento.

Apesar disso, a relatora, Soraya Thronicke (Podemos-MS), promete que levará as considerações a autoridades policiais, do Judiciário e do Ministério Público Federal mesmo se o relatório não for aprovado.

‌



“Nós entregaremos o relatório para o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, para o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, e também para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.”

