CPI do INSS: ministro da Previdência cita ‘preocupação’ de interferência e líder defende PT em grupo

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, discutiu investigação do INSS pelo Congresso Saulo Cruz/Agência Senado - 15.05.2025

As possibilidades de que o Congresso inicie um grupo de investigação para apurar desvios em fraudes no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) foram debatidas entre senadores e o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, nesta quinta-feira (15).

Entre destaques, o próprio ministro disse “ser pessoalmente” a favor, mas citou preocupações do governo de interferência e atrasos na investigação. Queiroz também defendeu que a prioridade, no momento, deve se voltar ao reembolso a aposentados e pensionistas.

“Imagino que qualquer que sejam os dados buscados pela CPI, eles serão encontrados na AGU (Advocacia-Geral da União) e CGU (Controladoria-Geral da União). Os dados serão encontrados nessa fonte de dados em atividade”, disse Wolney. “Minha preocupação é que possa ter uma demora maior”, apontou.

De outro lado, governistas questionaram a efetividade de uma investigação parlamentar, mas mudaram o tom e passaram a defender a participação de partidos da base do Planalto.

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), sustentou que o partido participará de um núcleo investigativo, se for instalado no Congresso, e que a intenção é voltada para apurar uma linha do tempo do início das ações.

“Na condição de líder do PT, nós vamos defender que o partido participe dessa CPI, mas não uma CPI para avaliar e fazer disputa de palanque eleitoral, mas para investigar e apurar responsáveis e botar na cadeia aqueles que roubaram os aposentados e pensionistas do INSS. Essa é a nossa finalidade”, disse.

O tema de investigação foi inicialmente levado à CPI por senadores de oposição, que questionaram a falta de apoio de governistas em assinar pelo pedido de abertura e um grupo com deputados e senadores.

