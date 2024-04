Cratera em avenida próxima de cemitério em Brasília faz bombeiros interditarem trânsito; veja fotos DER-DF suspeita de problema de tubulação de águas pluviais e não descarta surgimento de novos buracos na via do Setor Policial

Um cratera de pelo menos quatro metros de extensão surgiu nesta quarta-feira (3) na via do Setor Policial, na altura do cemitério Campo da Esperança, em Brasília (DF). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal interditou a pista. O motivo do rompimento do asfalto era desconhecido até o fim desta tarde, mas a suspeita do DER-DF (Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal) é de que seja um problema de tubulação de águas pluviais.

Outros pontos da via apresentam afundamento do asfalto e há a possibilidade de outros buracos se abrirem na via. O DER-DF informou que a Novacap foi acionada. O Detran foi ao local com 12 viaturas, 30 agentes, um helicóptero, uma central de monitoramento e o CIOB (Centro Integrado de Operações de Brasília) para garantir a segurança viária. A orientação aos motoristas é que usem rotas alternativas como a EPGU, EPIA, EPNB, EPIG, Eixo Rodoviário Sul e Parque da Cidade. Ainda de acordo com o DER-DF, o problema deve perdurar pelo menos até quinta-feira (4).

