Voo com 111 brasileiros deportados dos Estados Unidos pousa em Fortaleza Passageiros serão levados pela FAB para BH; esta é a 2ª aeronave com deportados depois que Trump assumiu os EUA Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 07/02/2025 - 16h25 (Atualizado em 08/02/2025 - 12h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

FAB vai levar passageiros para BH GISLAINE OLIVEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 25.1.2025

O segundo voo do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com brasileiros deportados pousou no Aeroporto Internacional de Fortaleza (CE) na tarde desta sexta-feira (7). A aeronave chegou por volta das 16h na capital cearense, com 111 passageiros. A FAB (Força Aérea Brasileira) vai transportar os cidadãos para o Aeroporto de Belo Horizonte, em Confins (MG), em “caráter excepcional”. O avião partiu da cidade norte-americana de Alexandria, em Luisiana.

Após a polêmica de duas semanas atrás, quando 88 brasileiros chegaram ao país com algemas nas mãos e nos pés, o governo federal preparou um esquema especial para receber os brasileiros. O voo de 15 dias atrás foi o primeiro feito na nova gestão de Trump (leia mais abaixo).

Por causa do episódio, o governo brasileiro preparou um esquema especial para receber os brasileiros, e desta vez a aeronave que saiu dos EUA fez um novo trajeto para reduzir o tempo total de viagem. Depois de decolar, o avião fez uma breve escala em Porto Rico antes de seguir para o Brasil.

O voo foi monitorado por um diplomata do Consulado-Geral do Brasil em Houston, e a viagem foi acompanhada em tempo real pelo grupo de trabalho criado pelo Ministério das Relações Exteriores com órgãos dos Estados Unidos para organizar os voos de deportação.

‌



A equipe do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, instalado no Aeroporto de Fortaleza, foi mobilizada para receber os brasileiros.

Tanto na capital cearense quanto em Belo Horizonte, o governo federal preparou um esquema de recepção e apoio.

‌



“Em Belo Horizonte, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania criou Posto de Acolhimento aos Repatriados para garantir acesso à internet gratuitamente, carregador de celular e canais de contato com os familiares e orientações sobre serviços públicos de saúde, assistência social e trabalho”, garantiu o Executivo.

Confusão com algemados

Em 24 de janeiro, um avião do governo norte-americano trouxe 88 brasileiros deportados de volta ao país. O destino final do voo seria Belo Horizonte, com escalas previstas no Panamá e em Manaus.

‌



Depois que o avião pousou na capital amazonense, a viagem até Belo Horizonte foi cancelada para a realização de reparos na aeronave. No entanto, o governo federal ordenou a retirada dos brasileiros do avião após informações e que eles estariam algemados pelas mãos e pelos pés.

No dia seguinte, um avião da FAB buscou os brasileiros em Manaus e os levou até Belo Horizonte.