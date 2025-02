Voo da FAB que saiu de Fortaleza com deportados dos EUA chega a Belo Horizonte Dos 111 brasileiros que foram deportados, nem todos quiseram viajar com a Força Aérea Brasileira até BH Brasília|Do R7 07/02/2025 - 23h36 (Atualizado em 08/02/2025 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

FAB buscou repatriados no aeroporto de Fortaleza Força Aérea Brasileira - 07/02/2025

O voo da Força Aérea Brasileira com brasileiros deportados dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG), às 21h11 desta sexta-feira (7). O grupo tinha chegado ao Brasil nesta tarde, em um avião do governo norte-americano que aterrissou no Aeroporto Internacional de Fortaleza (CE).

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, 111 brasileiros retornaram ao país após serem deportados. Desses, 88 viajaram até Belo Horizonte, enquanto 23 ficaram em Fortaleza.

Essa foi a primeira viagem de deportação depois da polêmica de duas semanas atrás, quando 88 brasileiros chegaram ao país com algemas nas mãos e nos pés. O voo de 15 dias atrás foi o primeiro feito na nova gestão de Trump (leia mais abaixo).

Por causa do episódio, o governo brasileiro preparou um esquema especial para receber os brasileiros, e desta vez a aeronave que saiu dos EUA fez um novo trajeto para reduzir o tempo total de viagem. Depois de decolar, o avião fez uma breve escala em Porto Rico antes de seguir para o Brasil.

‌



O voo foi monitorado por um diplomata do Consulado-Geral do Brasil em Houston, e a viagem foi acompanhada em tempo real pelo grupo de trabalho criado pelo Ministério das Relações Exteriores com órgãos dos Estados Unidos para organizar os voos de deportação.

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania detalhou o perfil dos 11 deportados. Segundo a pasta, 85 eram homens – dos quais 71 estavam desacompanhados –, e 26 eram mulheres – das quais 12 estavam desacompanhadas.

‌



De acordo com dados da Polícia Federal, a maioria dos repatriados eram jovens. Veja a faixa etária dos deportados:

8 pessoas têm até 10 anos de idade;

11 pessoas têm entre 11 e 20 anos;

38 pessoas têm entre 21 e 30 anos;

33 pessoas têm entre 31 a 40 anos;

17 pessoas têm entre 41 a 50 anos;

4 pessoas têm entre 51 anos ou mais, sendo o mais velho do grupo com 53 anos de idade.

Recepção

Tanto na capital cearense quanto em Belo Horizonte, o governo federal preparou um esquema de recepção e apoio.

‌



A equipe do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, instalado no Aeroporto de Fortaleza, foi mobilizada para receber os brasileiros.

No local, foi oferecida estrutura com acesso a água, alimentação, pontos de energia, internet e banheiro. Além disso, foi disponibilizada uma equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais e psicólogos.

A sala de autoridades do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, foi transformada excepcionalmente em Posto de Acolhimento aos Repatriados. A estrutura também incluiu acesso à água, alimentação, pontos de energia, internet e banheiro.

No local, foram disponibilizados canais para que os repatriados pudessem entrar em contato com familiares e obter orientações sobre serviços públicos de saúde, assistência social e trabalho como regularização vacinal e matrícula na rede de ensino.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Confusão com algemados

Em 24 de janeiro, um avião do governo norte-americano trouxe 88 brasileiros deportados de volta ao país. O destino final do voo seria Belo Horizonte, com escalas previstas no Panamá e em Manaus.

Depois que o avião pousou na capital amazonense, a viagem até Belo Horizonte foi cancelada para a realização de reparos na aeronave. No entanto, o governo federal ordenou a retirada dos brasileiros do avião após informações e que eles estariam algemados pelas mãos e pelos pés.

No dia seguinte, um avião da FAB buscou os brasileiros em Manaus e os levou até Belo Horizonte.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5