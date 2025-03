‘Democracia é um bem inegociável’, diz Hugo Motta em sessão de 40 anos da redemocratização Cerimônia na Câmara contou com participação do ex-presidente José Sarney e presidente do STF, Luís Roberto Barroso

Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 19/03/2025 - 14h05 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share