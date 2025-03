Senado celebra 40 anos da redemocratização em cerimônia com Sarney Ex-presidente fez parte de primeira chapa eleita após o fim da ditadura militar; ato relembra transição Brasília|Do R7 18/03/2025 - 12h59 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h05 ) twitter

Senadores se sentaram a mesa junto ao ex-presidente José Sarney Reprodução/TV Senado - 18.03.2025

O Senado Federal realiza uma cerimônia, nesta terça-feira (18), em homenagem aos 40 anos da redemocratização brasileira.

O evento, realizado nesta manhã, contou com um ato simbólico com a primeira chapa eleita após a ditadura militar. Participaram o ex-presidente José Sarney e o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), representando o avô, Tancredo Neves.

A chapa, encabeçada por Tancredo, venceu as eleições em março de 1985. O evento conta com destaque aos feitos políticos da gestão, além de homenagear Sarney e lideranças que participaram do processo de redemocratização. Acompanhe: