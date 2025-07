DF tem queda de 97% nos casos de dengue no 1º semestre de 2025 após recorde em 2024 Foram 8.400 casos até fim de junho, enquanto o mesmo período de 2024 teve 273.915 Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 09/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/07/2025 - 02h00 ) twitter

Pico de casos de dengue em 2025 foi em fevereiro, com 2.264 Sandro Araújo/Agência Saúde-DF - Arquivo

Entre janeiro e junho deste ano, o Distrito Federal contabilizou 8.400 casos prováveis de dengue — uma queda de 97,2% em comparação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 273.915.

A redução se manteve ao longo dos meses, após um 2024 marcado por recordes tanto em número de casos quanto em mortes, no DF e no restante do país.

O pico de notificações em 2025 ocorreu em fevereiro, com 2.264 registros — quase 71 mil a menos do que no mesmo mês do ano anterior. A diferença mais expressiva, no entanto, foi em março: 1.700 ocorrências este ano contra 74.132 em 2024. Os dados são da Secretaria de Saúde do DF (SES).

Veja abaixo o gráfico com a comparação mês a mês:

‌



Casos prováveis de dengue no DF Luce Costa/Arte R7

Resultado de ações

De acordo com Victor Bertollo Gomes Porto, chefe da Assessoria de Mobilização Institucional e Social para Prevenção de Endemias da SES, a queda nos casos é reflexo de uma série de ações implementadas pelo governo local.

Entre elas, estão a contratação de agentes de vigilância ambiental, o uso de novas tecnologias e a ampliação das armadilhas para o mosquito transmissor.

‌



“Foram diversas frentes de atuação, desde a incorporação de inovações até o reforço da força de trabalho, que têm contribuído diretamente para a redução observada”, afirmou.

Atualmente, todas as regiões administrativas apresentam índice de incidência considerado baixo — até 100 casos por 100 mil habitantes. As áreas com maior número de registros são Fercal, Sol Nascente/Pôr do Sol, Estrutural, Ceilândia e Vicente Pires.

‌



Nenhuma morte foi confirmada este ano e apenas um caso grave foi registrado. No mesmo intervalo de 2024, 441 pessoas perderam a vida em decorrência da doença.

