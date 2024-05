Deputada federal tem casa inundada e é resgatada por barco no Rio Grande do Sul Parlamentar do Republicanos relatou que teve a própria casa e a casa da mãe inundadas durante as chuvas no Rio Grande do Sul

Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 07/05/2024 - 21h11 (Atualizado em 07/05/2024 - 21h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share