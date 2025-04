Deputado Daniel Donizet é denunciado pelo MPDFT por crime contra a dignidade sexual Não há informações sobre do que se trata o processo, que corre em sigilo Brasília|Do R7 09/04/2025 - 18h31 (Atualizado em 09/04/2025 - 19h03 ) twitter

Daniel Donizet é deputado distrital Carlos Gandra/CLDF

O deputado distrital Daniel Donizet (PL) foi denunciado pelo MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) por crime contra a dignidade sexual. O órgão disse que não pode passar mais informações sobre o caso, pois o processo corre em sigilo.

A defesa de Donizet disse que a denúncia trata de acusações “antigas, mentirosas e integrantes de uma ofensiva grandiosa, motivada por interesses políticos, para tentar desmoralizar o parlamentar perante a opinião pública”. Segundo a nota divulgafa pela assessoria de imprensa, o deputado vai coloborar com a investigação e provará sua inocência.

“O parlamentar reitera que sempre colaborou com a Justiça e está confiante de que, caso a denúncia seja aceita, comprovará sua inocência no curso do processo legal. Daniel Donizet reafirma seu compromisso com o respeito às mulheres, com a ética no serviço público e com a verdade, confiando que a Justiça prevalecerá”, diz o texto.

Outra denúncia

Há duas semanas, a influenciadora Andressa Urach usou as redes sociais para denunciar o deputado por assédio sexual. Segundo ela, Donizet teria tentado entrar a força em seu camarim durante uma festa em Porto Alegre, além de ter xingado ela e dito que “a levaria para a cama a qualquer custo”. O distrital negou a acusação.

