Descarte irregular de resíduos atinge 77 milhões de brasileiros e custa US$ 1 bi por ano, diz estudo

Pesquisa foi divulgada nesta terça-feira Divulgação/Agência Brasil - Arquivo

A destinação incorreta de resíduos sólidos no Brasil impacta diretamente a saúde de 77,65 milhões de brasileiros todos os anos, além de gerar um prejuízo estimado em US$ 1 bilhão em custo ambiental e tratamento de saúde.

O dado é do Atlas de Resíduos de Territórios Brasileiros para Parcerias Público-Privadas de Manejo de Resíduos Sólidos, divulgado nesta terça-feira (26).

O estudo mostra que 92% dos resíduos são atendidos pelo serviço de coleta do país. Desse volume, 40,5% recebe destinação inadequada, 23% vai para locais que não contam com processo de impermeabilização do solo e 17,5% vai para lixões a céu aberto. Apenas 8% do lixo não é coletado.

A pesquisa também revela falhas graves no saneamento básico. De todo esgoto gerado no país, 45,9% não é coletado. Do volume coletado, mais da metade (50,9%) não é tratado antes de chegar a natureza.

Segundo o estudo, a ausência de coleta de esgoto faz com que 99 milhões de brasileiros descartem o lixo em fossas ou em rios.

O impacto desse cenário é impactante na saúde dos brasileiros. Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) indicam que 15 mil pessoas morrem por ano por doenças relacionadas à falta de saneamento básico.

Estudo propõe soluções e investimentos

O Atlas aponta que o enfrentamento desse problema não exige apenas recursos financeiros e tecnologias adequadas, mas também um “arranjo institucional capaz de promover escala, eficiência e continuidade a prestação de serviços”.

Nesse cenário, as PPPs (Parcerias Público-Privadas) são apontadas como soluções estratégicas para que os resíduos sejam destinados corretamente. Elas permitem que o setor privado invista em tecnologias como aterros sanitários modernos, usinas de reciclagem e geração de energia a partir de biogás.

O estudo estima que será necessário um investimento total de cerca de R$ 31,3 bilhões para destinar corretamente os resíduos no Brasil. Com o recurso, mais de 90 milhões de resíduos poderão ser reciclados por ano. Entre eles, plástico, vidro, metal e papel.

Caso em Padre Bernado expõe riscos de lixos descartados de forma incorreta

Em 18 de junho, uma montanha de lixo desmoronou em um lixão em uma área de proteção ambiental na cidade de Padre Bernardo, em Goiás. O incidente foi provocado por uma empresa que atuava sem licenças ambientas.

Na ocasião, a prefeitura do município declarou situação de emergência e um comitê de emergência foi formado com participação da Defesa Civil e órgãos ambientais para gerenciar a crise e orientar a população sobre o uso seguro da água.

A empresa foi multada em R$ 37,5 milhões por desastre ambiental, e até o momento desta reportagem, o lixo ainda não foi totalmente retirado do local.

