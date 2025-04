DF faz mutirão para crianças e adolescentes tirarem nova Carteira de Identidade Nacional Atendimento será por ordem de chegada, sem agendamento prévio; 80 senhas serão distribuídas por dia Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 28/04/2025 - 18h11 (Atualizado em 28/04/2025 - 18h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mutirão acontece nesta terça e quarta, no estacionamento do Shopping Popular Bruno Peres/Agência Brasil - Arquivo

O GDF (Governo do DF) , por meio da Sejus (Secretaria de Justiça e Cidadania), vai realizar um mutirão para emissão da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional) para crianças e adolescentes de forma gratuita na terça (29) e quarta-feira (30). O serviço será oferecido em uma estrutura montada no estacionamento do Shopping Popular de Brasília, ao lado da antiga Rodoferroviária, das 8h às 16h.

Os atendimentos serão por ordem de chegada, de modo que não é necessário fazer agendamento prévio. Senhas serão distribuídas das 8h às 10h.

A expectativa é de 160 atendimentos, com 80 senhas distribuídas por dia. Uma unidade móvel do Na Hora estará no local para agendar a emissão da CIN em outros dias para aqueles que não conseguirem atendimento durante o mutirão. O documento pronto poderá ser retirado na delegacia mais próxima da residência da criança ou adolescente, e o responsável será notificado da data.

Segundo o GDF, o objetivo da ação social é “facilitar o acesso ao novo documento de identidade, padronizado em todo o país, com mais segurança e autenticidade”. Os registros fotográficos e biométricos serão feitos durante o atendimento, então não é preciso levar fotos.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para conseguir o documento, os pais ou responsáveis precisam levar a certidão de nascimento original da criança ou adolescente e apresentar a declaração obrigatória preenchida. Esse documento é uma autorização para que a CIN seja emitida para uma pessoa menor de idade, e ele pode ser encontrado no site da Sejus.

Marcela Passamani, secretária de Justiça e Cidadania, afirma que o mutirão vai assegurar o direito à documentação básica, além de facilitar a vida das famílias. “Garantir o acesso ao documento de identidade é um passo fundamental para o exercício pleno da cidadania”, declara.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp