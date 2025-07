DF inaugura comitê de apoio a mulheres em situação de violência Local funciona de forma preventiva e oferece acolhimento e informações, além de democratizar acesso a políticas públicas Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 09/07/2025 - 12h23 (Atualizado em 09/07/2025 - 12h58 ) twitter

Investimento em reforma e estruturação do novo centro inaugurado por Celina Leão foi de R$ 250 mil Giovanna Inoue/R7 - 09.07.2025

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, inaugurou nesta quarta-feira (9) o 7° Comitê de Proteção à Mulher em Santa Maria. Os comitês foram criados por lei distrital em 2023 e têm como principal objetivo a garantia da segurança e do bem-estar das mulheres, além de assegurar o cumprimento dos direitos delas.

Celina afirmou que o local vai funcionar como um “primeiro acolhimento”. “Quando uma mulher sofre uma agressão, sempre tem um equipamento público perto dela. Muitas não querem, em um primeiro momento, buscar uma delegacia por medo, mas querem ter um aconselhamento. É esse o trabalho que estamos fazendo”, explica.

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, acredita que os comitês democratizam o acesso a políticas públicas. “A gente quer que seja um local de prevenção. Ela vem aqui buscar informação, porque às vezes a mulher quer uma capacitação, uma orientação. Ou quer buscar ajuda”, detalhou.

Mecanismo por trás

O comitê funciona dentro das sedes das administrações regionais e atua como unidade executora da política de proteção e promoção dos direitos das mulheres. É responsável pela implementação e monitoramento dessas políticas, garantindo o cumprimento delas.

Além disso, identifica e notifica ameaças aos direitos das mulheres, agindo para proteger sua integridade física e psicológica, comunicando à autoridade policial incidentes de violência.

Os comitês funcionam dentro das Administrações Regionais para manter o atendimento mais discreto, de forma que a mulher consiga buscar apoio sem repercussão. Segundo a Secretaria da Mulher, foram feitos mais de 230 atendimentos em 2024, sendo que esse número passou de 330 no primeiro semestre deste ano.

As equipes profissionais do comitê, formadas por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, prestam atendimento como apoio em casos de violência, orientação para uso das políticas públicas assistenciais e encaminhamento para cursos de capacitação.

Os comitês já funcionam no Itapoã, Ceilândia, Lago Norte, Estrutural, Sobradinho e Águas Claras. Eles atuam dentro das Administrações Regionais e na Biblioteca Pública de Águas Claras com atendimento gratuito e sem necessidade de agendamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

