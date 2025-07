Governo do DF inicia pavimentação de acesso a escola no Sol Nascente Cerca de 5km serão pavimentados, com investimento previsto de R$ 5,510 milhões Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 03/07/2025 - 10h55 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h20 ) twitter

Celina afirma que a obra traz dignidade para os alunos Giovanna Inoue/R7 - 03/07/2025

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, assinou nesta quinta-feira (3) a ordem de serviço para a pavimentação da via de acesso à Escola Classe Córrego das Corujas, localizada no Sol Nascente. A obra prevê a pavimentação de cerca de 5 km e contará com investimento de R$ 5,51 milhões. O prazo estimado para conclusão é de 120 dias.

Celina afirma que a obra traz dignidade para os alunos, além de garantir o acesso à educação de qualidade. “Nós sabemos o quanto é difícil para uma criança chegar na escola, já saindo de casa todo limpinho, pega poeira no caminho. Ou seja, isso afeta até a qualidade do ensino das crianças”, explica.

O serviço vai beneficiar cerca de 100 estudantes em horário integral, sendo ensino fundamental e educação infantil.

Serão feitas a terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, canteiro de obras e paisagismo do trecho.

A obra faz parte do programa Caminho das Escolas. Instituído em 2019, ele consiste na pavimentação asfáltica de via próximas às estradas que dão acesso às escolas. O programa é de responsabilidade do DER-DF.

Desde sua criação, em 2019, foram pavimentados 29,2 km com um investimento de R$ 35,9 milhões.

A previsão é de mais 4 escolas atendidas ainda em 2025, somando cerca de 15 km onde serão investidos aproximadamente R$ 24 milhões.

