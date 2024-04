Lei distrital concede a quem tem fibromialgia prioridade em atendimentos médicos Pessoas que sofrem com dores intensas e hipersensibilidade dos músculos agora estão amparadas por uma lei aprovada na Câmara Legislativa do DF

No quadro Saúde Preventiva desta semana, saiba que pessoas que sofrem com dores intensas e hipersensibilidade dos músculos agora estão amparadas por uma lei aprovada na Câmara Legislativa do DF, que reconhece quem está nessa condição como pessoa com deficiência.

Os direitos vão da isenção de impostos na compra de veículos à prioridade de atendimento na rede pública ou particular de saúde. Veja na reportagem.

