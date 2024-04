Morador teme clonagem após ter placas de carro furtadas na porta de casa

Alto contraste

Dois homens furtaram as placas de um carro em plena luz do dia em uma rua do Riacho Fundo 2 (DF). As câmeras de segurança de uma casa próximo ao local registram toda a ação dos criminosos.

O morador está preocupado, pois toda a ação indica, que o furto possa ter acontecido para clonagem do seu veículo. Ele registrou o boletim de ocorrência e a polícia está em busca dos suspeitos.

