Mulher se desequilibra, cai em via e morre atropelada por ônibus O atropelamento aconteceu na quadra 210, em Samambaia Norte (DF)

Uma mulher morreu depois de ser atropelada por um ônibus. O caso foi na quadra 210, em Samambaia Norte (DF).

De acordo com testemunhas, a vítima, de 57 anos, caminhava pela calçada, quando se desequilibrou e caiu na via.

O motorista do ônibus contou que ouviu um barulho, parou o veículo e se deparou com a vítima no chão. A mulher morreu na hora. Segundo os bombeiros, a vítima morreu após uma lesão grave na cabeça.

