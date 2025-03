DF registra novo caso de choque elétrico em poste; quatro são vítimas em uma semana Ocorrência aconteceu no Sol Nascente, na tarde desta segunda-feira; vítima estaria fazendo gato na rede elétrica Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 25/03/2025 - 10h15 (Atualizado em 25/03/2025 - 10h17 ) twitter

Homens morreram ainda no local

O Distrito Federal registrou nesta segunda-feira (24) um novo caso de choque elétrico em poste. O caso aconteceu por volta das 16h no Sol Nascente. Esta é a quarta vítima de choque elétrico registrado em menos de uma semana no DF, sendo que duas das pessoas vítimas morreram. A ocorrência do Sol Nascente, segundo informações do Corpo de Bombeiros, envolveu um homem de 29 anos que estava no poste e caiu de uma altura de aproximadamente 2,5 metros.

O homem foi atendido com um edema na testa, corte na boca e uma possível fratura no fêmur direito. Após os primeiros atendimentos realizados pela equipe de resgate, o homem foi estabilizado e transportado, sob regulação médica, para o Hospital Regional de Ceilândia.

Em nota, o Corpo de Bombeiros destacou a importância de adotar medidas de segurança ao realizar trabalhos em altura e próximos à rede elétrica para evitar acidentes. Segundo a Neoenergia, o homem estava fazendo um gato na rede elétrica.

“Informamos que a ocorrência da tarde desta segunda-feira (24), no Sol Nascente, está relacionada a um homem que estava acessando, de maneira indevida e sem autorização, a rede de distribuição de energia do local. Ele estava fazendo uma ligação clandestina no momento do acidente. A Neoenergia reforça que apenas eletricistas da distribuidora estão autorizados a realizar qualquer serviço na rede elétrica do Distrito Federal”, informou.

Outros casos

No sábado, dois casos de choque elétrico foram registrados. Pela tarde, um homem de 32 anos morreu no Estádio Mané Garrincha. A vítima foi encontrada no chão, inconsciente. Ao ser avaliado pelos socorristas, ficou constatado que ele se encontrava em parada cardiorrespiratória. Os militares iniciaram os protocolos de reanimação cardiopulmonar, porém após aproximadamente uma hora de manobras, a vítima não reagiu e a morte foi declarada no local.

No começo da noite, por volta das 21h, um homem de 56 anos recebeu choque elétrico em um beco no Cruzeiro, na SRES Q 6, próximo ao bloco G. Ele teria recebido o choque ao pisar no chão próximo a um poste do beco e caiu desacordado. A vítima foi levada em estado grave para o Hran (Hospital Regional da Asa Norte).

O primeiro caso que comoveu os brasilienses foi a morte de uma criança de 10 anos. A criança morreu eletrocutada em um fio de alta tensão que caiu em cima de um carro. O caso aconteceu em Planaltina, por volta das 15h30, na Estância 04, módulo 06, na última quarta-feira (20). O menino chegou a ser socorrido pelos bombeiros, que identificaram que a criança estava em parada cardiorrespiratória.

O menino passou por reanimação por cerca de 20 minutos e depois foi levado ao Hospital Regional de Planaltina, ainda recebendo massagem cardíaca. Apesar disso, o menino não resistiu.

