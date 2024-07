Dia do Rei Pelé será comemorado em 19 de novembro, data do milésimo gol do jogador Rei do futebol morreu em 2022, aos 82 anos, em São Paulo, por falência múltipla dos órgãos

Brasília|Do R7 02/07/2024 - 07h46

