PF faz buscas na casa de Bolsonaro após Moraes decretar prisão domiciliar

A Polícia Federal faz buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro após a decretação de prisão domiciliar pelo ministro do STF Alexandre de Moraes nesta segunda-feira (4). Há a determinação do recolhimento de todos os celulares disponíveis no local.



O despacho de Moraes destaca o descumprimento de medidas cautelares como motivação para a prisão, incluindo a utilização de redes sociais para divulgar “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal”. Foi mantido o uso da tornozeleira eletrônica.