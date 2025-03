Dilma Rousseff é reeleita para comandar o Banco dos Brics por mais cinco anos Mandato anterior estava previsto para terminar em 6 de julho deste ano Brasília|Do R7, em Brasília 24/03/2025 - 08h13 (Atualizado em 24/03/2025 - 09h25 ) twitter

Dilma Rousseff é reeleita para comandar o Banco dos Brics Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, foi reeleita para um novo mandato de cinco anos à frente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), instituição financeira do grupo dos Brics. O anúncio foi feito neste domingo (23) durante a reunião anual do Fórum de Desenvolvimento da China, em Pequim. Segundo Dilma, a recondução ao cargo foi aprovada por unanimidade. O mandato anterior estava previsto para terminar em 6 de julho deste ano.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi um dos líderes mundiais que manifestaram apoio à permanência da ex-presidente brasileira no comando do banco. Em seu discurso no evento, Dilma destacou avanços em projetos de cooperação entre Brasil e China, incluindo a ferrovia transoceânica, que pretende reduzir os custos de exportação entre os dois países.

A presidente do NDB também elogiou a política econômica da China e ressaltou a importância do desenvolvimento do “sul global”. Ela citou a empresa chinesa DeepSeek como um exemplo de competição bem-sucedida no mercado global.

“Não é fácil tirar tantas pessoas da pobreza e, como sei que no meu próprio país, o Brasil, estamos tentando fazer o mesmo, sei que é um desafio enorme. Igualmente impressionante é a transformação da China, de uma fábrica do mundo para um centro de inovação, gradualmente se tornando uma liderança global em ciência, tecnologia e inovação”, afirmou Dilma.

A liderança do NDB segue um sistema de rodízio entre os países fundadores do banco — Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Criado formalmente em 2015, o banco tem o objetivo de financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países-membros.

A reeleição de Dilma também foi comemorada no Brasil. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, parabenizou a ex-presidente em suas redes sociais: “Parabéns, presidenta Dilma Rousseff, pela recondução à presidência do Novo Banco de Desenvolvimento. Sob sua direção, o Banco dos Brics vem cumprindo importante papel no desenvolvimento de nossos países”, escreveu.