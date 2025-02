Dilma Rousseff recebe alta de hospital em Xangai e cumpre agenda no Banco dos Brics A presidente da instituição recebeu alta na quinta-feira (27) após ficar internada para tratar uma inflamação no nervo do equilíbrio Brasília|Bruna Lima, do R7, em Brasília 28/02/2025 - 11h02 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h13 ) twitter

Dilma não assumia cargos públicos desde 2016

A ex-presidente da República Dilma Rousseff recebeu alta após ficar uma semana internada em um hospital em Xangai, na China. Nesta sexta-feira (28), ela cumpriu agenda no NBD (Novo Banco do Desenvolvimento) — o banco dos Brics — instituição que preside. A liberação médica foi dada na quinta-feira (27) depois do tratamento para uma inflamação no nervo do equilíbrio.

A informação foi confirmada ao R7 pela assessoria de imprensa. Nas redes sociais, a equipe detalha que Dilma “já está trabalhando normalmente na sede do Novo Banco de Desenvolvimento”.

Dilma tem 77 anos e foi hospitalizada após sofrer um mal-estar em 21 de fevereiro. “A presidenta Dilma Rousseff foi internada no Shanghai East International Medical Center, em Xangai, China, devido a um quadro de neurite vestibular (inflamação no nervo do equilíbrio)“, detalhava a nota, publicada na segunda-feira (24).

O tratamento, segundo a assessoria foi mantido integralmente em regime de internação, conforme o protocolo do hospital.

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, havia dito que a situação é considerada sem gravidade pelos médicos. Ela preside o banco de desenvolvimento dos Brics, com sede na cidade chinesa, desde 2023.