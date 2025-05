Dino manda CGU ampliar auditoria de ONGs suspeitas de desvios em emendas O ministro se baseou em reportagem que mostra que parlamentares haviam enviado quase meio bilhão de reais em verba federal a uma rede de ONGs Brasília|Do R7 27/05/2025 - 12h09 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h12 ) twitter

Dino é relator de ações no STF sobre emendas parlamentares Gustavo Moreno/STF - 29.8.2024

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), mandou a CGU (Controladoria-Geral da União) ampliar a auditoria para incluir ONGs suspeitas de desvios de recursos vindos de emendas parlamentares.

O ministro se baseou em reportagem que mostra que parlamentares haviam enviado quase meio bilhão de reais em verba federal a uma rede de ONGs que tocaram projetos com fortes indícios de desvios.

Na semana passada, o ministro acolheu as explicações da Câmara dos Deputados de que não há “suporte institucional” da Casa sobre um possível acordo sobre a divisão de emendas de comissão.

A resposta ocorreu após declaração do líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), que citou o rompimento do acordo como uma alternativa extrema da sigla caso a proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 não fosse pautada para votação.

Em abril, Dino determinou o bloqueio da execução das emendas parlamentaresda saúde relativas a 1283 contasnão regularizadas. O desbloqueio fica condicionado a pedido específico do Ministério da Saúde.

O ministro também mandou a AGU prestar novas informações a respeito da existência de um cronograma para a conclusão das análises dos Planos de Trabalho pelo Ministério do Turismo, considerando-se que os indicadores em questão estão aquém do imprescindível.

