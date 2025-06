‘Disputa entre Poderes não interessa à sociedade’, diz Alcolumbre após reunião no Alvorada Presidente do Senado defendeu negociações por alternativas antes de pautar proposta no Congresso que pode derrubar aumento do IOF Brasília|Edis Henrique Peres e Lis Cappi, do R7, em Brasília 03/06/2025 - 16h10 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), defendeu acordo contra aumento do IOF Andressa Anholete/Agência Senado - Arquivo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), defendeu nesta terça-feira (3) que não haja uma disputa entre Poderes e que uma situação com o Judiciário “não interessa a sociedade”.

A colocação veio após uma reunião com representantes do governo para discutir alternativas à arrecadação, voltado para substituir o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

“A quem interessa a disputa do Poder Executivo com o poder Legislativo? A disputa do Judiciário com Legislativo? A disputa do Legislativo com o Judiciário? Não interessa a sociedade brasileira”, afirmou.

Alcolumbre também atribuiu o início das discussões a um movimento de diálogo iniciado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que contou com apoio e indicação de novas alternativas por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

‌



O presidente do Senado também indicou que uma possível análise da derrubada da decisão do governo em aumentar o IOF deverá ser adiada, para dar espaço à discussão entre líderes partidários das alternativas propostas pela Fazenda.

O aumento do imposto é visto pela equipe econômica como uma forma de arrecadar R$ 20 bilhões ainda em 2025.

‌



“Não poderemos rever o decreto se antes não discutirmos uma agenda estruturante de país. Não dá para tratar isoladamente o problema de contas públicas que estamos enfrentando no Brasil”, disse.

Alcolumbre ainda marcou posição das atribuições do Congresso e lembrou a apresentação de propostas de parlamentares que poderiam interferir no IOF.

‌



A colocação veio após o ministro Fernando Haddad confirmar que o governo vai manter o aumento do imposto até uma análise inicial do pacote para ampliar a arrecadação, a ser enviado ao Congresso.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp