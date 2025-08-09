Distrito Federal completa 100 dias sem chuva neste sábado Fim de semana deve ter temperaturas mais baixas, mas calor está previsto para voltar durante a semana Brasília|Do R7, em Brasília 09/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Distrito Federal completou 100 dias sem chuva neste sábado (9).

A última precipitação aconteceu em 1º de maio e não há previsão de chuvas.

Fim de semana será um pouco mais frio, com temperaturas entre 12ºC e 28ºC.

No ano anterior, o DF registrou 167 dias seguidos de estiagem, batendo recorde histórico. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

No fim de semana, mínima deve ficar em torno de 12ºC Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - Arquivo

O Distrito Federal completa 100 dias de estiagem neste sábado (9). A última chuva registrada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) foi em 1º de maio, na estação de Águas Emendadas, e não há previsão de novas precipitações nos próximos dias.

A expectativa é de que o fim de semana seja um pouco mais frio, mas o clima deve voltar a esquentar logo depois.

Segundo o Inmet, o DF permanece sob aviso amarelo de baixa umidade, variando entre 20% e 30%. No sábado e no domingo, o céu deve apresentar pouca nebulosidade, o que pode influenciar as temperaturas.

A previsão indica que as máximas e mínimas do fim de semana fiquem de 3°C a 4°C abaixo das registradas em dias anteriores. As mínimas devem variar entre 12°C e 13°C pela manhã, enquanto as máximas podem alcançar 28°C. A menor temperatura costuma ser registrada por volta das 6h e a maior, às 15h.

Recorde de seca

No ano passado, o Distrito Federal enfrentou 167 dias consecutivos sem chuva (de 23 de abril a 7 de outubro), estabelecendo o recorde histórico de estiagem mais longa, superando a marca anterior de 163 dias, registrada em 1963.

