Educação do DF quer zerar filas em creches, nomear 3 mil professores e realizar novo concurso até 2026 Lista de espera por vaga em creche caiu de 24 mil para 6 mil desde 2019; governo do Distrito Federal quer entregar mais 17 Cepis este ano

Hélvia Paranaguá falou com o R7 de forma exclusiva (Joel Rodrigues/ Agência Brasília)

O governo do Distrito Federal quer zerar a fila de creches, nomear 3 mil professores e realizar um novo concurso para a categoria e outros profissionais até o fim do mandado do governador Ibaneis Rocha, em 2026. As informações foram dadas pela secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, em entrevista exclusiva ao R7 . “O secretário [de Economia] Ney Ferraz já assinou e deve ser encaminhado para a Câmara Legislativa nos próximos dias o projeto para a inclusão do recurso na LOA [Lei Orçamentária Anual], para que assim a gente possa chamar todo o cadastro reserva, o que dá mais de 3 mil novos professores para o DF, o mais rápido possível”, disse.

A titular da pasta também adiantou que a gestão trabalha para um novo concurso público. “Está em andamento o processo, mas logo já teremos mais um concurso para professor e outras carreiras”. Em relação a zerar a fila de espera, a secretária destacou que desde o começo do mandado de Ibaneis, a fila caiu de 24 mil para 6 mil crianças esperando por uma vaga. Atualmente, a rede conta com 33,8 mil crianças matriculadas, sendo 28,4 em creche e 2,9 em pré-escola.

Já entregamos 13 Cepis (Centros de Educação da Primeira Infância) e esperamos entregar mais 17 até o fim do ano. Serão dez até julho e sete até o fim do ano, porque o ano letivo da creche é diferente do ano letivo das outras etapas educacionais. E vamos continuar construindo creches para atender a demanda da população. (Hélvia Paranaguá, secretária de Educação do Distrito Federal)

Hélvia reforçou que está bem confiante em cumprir a medida. “Uma série de ações adotadas pelo governo fizeram com que isso se tornasse realidade. Primeiro, a gente mexeu na legislação, permitindo que houvesse possibilidade de aulas em um segundo piso. Fizemos também o recadastramento de crianças, porque antes tinha duplicidade na fila de espera. Hoje, as vagas estão vinculadas ao CPF da criança e, não, ao dos pais e responsáveis, o que evita uma mesma criança cadastrada em vários CPFs”, explicou.

Hélvia detalha que atualmente a pasta trabalha com um mapa de calor, que mostra quais regiões administrativas estão com mais demanda por crianças. “É importante esse acesso à criança logo cedo. A creche não é apenas um espaço lúdico e de interação, é uma etapa educacional onde a criança se desenvolve e passa, inclusive, pela introdução alimentar e conhece novos alimentos”, disse.

Alfabetização

Dentre os objetivos da pasta está também aumentar a alfabetização das crianças e adolescentes na idade correta. “Se a criança não evade, se ela tem aprendizado na idade correta, conseguimos aumentar o nosso IDEB [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica]. Já conseguimos cair bastante no índice de analfabetismo juvenil e adulto, mas seguimos com busca ativa para resgatar os alunos que estão fora da rede. Fizemos uma parceria com a Unicef [Fundo das Nações Unidas para a Infância], para localizar quem se evadiu”, disse.

Hélvia afirma que também quer alcançar a criança que nunca esteve na rede.

Temos crianças com deficiência que o pai, por desconhecimento, nunca matriculou ele na escola, porque acha que não tem o que a criança aprender. Mas temos espaços inclusivos, para receber a todos, auxiliar na evolução deles e proporcionar um espaço de desenvolvimento. Nós queremos todos na educação. (Hélvia Paranaguá, secretária de Educação do Distrito Federal)