Em 1ª viagem à África, Alckmin visitará a Nigéria entre 24 e 25 de junho Há expectativa de assinatura de atos em áreas como defesa, energia, comércio e investimentos Brasília|Do Estadão Conteúdo 20/06/2025 - 15h31 (Atualizado em 20/06/2025 - 15h31 )

A visita incluirá seminário empresarial, com representantes de ambos os países e reuniões com empresários brasileiros e nigerianos Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, viaja à Nigéria na próxima semana para a segunda Reunião do Mecanismo de Diálogo Estratégico Brasil-Nigéria. Alckmin terá agenda no país nos dias 24 e 25 de junho. Esta é a primeira viagem do vice-presidente à África.

“A visita do vice-presidente Alckmin à Nigéria reforça os laços de amizade e cooperação entre os dois países, destacando o compromisso de ambos em fortalecer as relações bilaterais e promover iniciativas que atendam aos interesses comuns nas áreas de comércio, defesa, energia e mudança climática”, diz nota da vice-Presidência.

Há expectativa de assinatura de atos em áreas como defesa, energia, comércio e investimentos, turismo, entre outros. A visita incluirá seminário empresarial, com representantes de ambos os países e reuniões com empresários brasileiros e nigerianos.

Os dois países também pretendem tocar novos projetos no setor de sementes, produção de grãos e melhoria genética de bovinos. Em 2024, o Brasil teve corrente de comércio de US$ 2 bilhões com o país africano.

As exportações brasileiras para a Nigéria foram de US$ 977 milhões, com destaque para os produtos alimentícios e maquinaria, enquanto as importações brasileiras da Nigéria, especialmente petróleo e fertilizantes, somaram US$ 1,113 bilhão.

