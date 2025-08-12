‘Confundindo Brasília com Nova York’, diz Ibaneis após Trump criticar segurança da capital Governador do DF vai enviar resposta diplomática à embaixada dos EUA com números da segurança no DF Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 12/08/2025 - 08h50 (Atualizado em 12/08/2025 - 09h20 ) twitter

Ibaneis rebateu fala de Trump sobre segurança de Brasília José Cruz/Agência Brasil - Arquivo

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha disse nesta terça-feira (12) que o presidente norte-americano Donald Trump “está confundindo Brasília com Nova York e eu com o Lula”. Fala foi em resposta a afirmação de Trump de que a capital brasileira seria um dos “piores lugares do mundo” , associando a cidade a outras com altos índices de violência.

Ibaneis afirma, ainda, que o GDF (Governo do DF) está preparando uma resposta diplomática oficial para ser enviada à embaixada dos EUA (Estados Unidos da América) com os números da segurança no DF.

Segundo a SSP (Secretária de Segurança Pública) do DF, no ano passado foram registrados 6,8 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, índice mais baixo desde 1977, que teve 14/100 mil. O Atlas da Violência 2025, feito pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), fala em 11 mortes a cada 100 mil pessoas em Brasília.

Entenda

Na segunda-feira (11), durante o anúncio sobre a intervenção federal na segurança de Washington D.C., o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou Brasília ao justificar a decisão de acionar as tropas da Guarda Nacional.

‌



Ao mostrar um gráfico com a taxa de homicídio de locais como Cidade do Panamá, Bogotá e Brasília, Trump afirma que Washington D.C. está tem um índice maior que em lugares vistos como os “piores do mundo”. Segundo ele, a capital dos EUA aparece com 41 homicídios a cada 100 mil habitantes, enquanto Brasília tem 13 a cada 100 mil.

“A taxa de homicídio em Washington hoje é maior do que Bogotá, na Colômbia, Cidade do México e outras cidades que você escuta sendo os piores lugares do mundo. Muito maior, isto é muito maior. Nós dobramos Bagdá, Cidade do Panamá, Brasília, Bogotá. Vocês querem viver em lugares como este? Eu acho que não”, disse.

‌



Durante o comunicado, o presidente norte-americano afirmou que a capital dos Estados Unidos estaria com altos níveis de violência, incluindo homicídios, assaltos e furtos. Dessa forma, Trump decidiu assumir o controle da polícia local e enviar soldados da Guarda Municipal para Washington.

