Tarifaço: cancelamento de reunião entre Haddad e Bessent aumenta tensão comercial Encontro com secretário do Tesouro dos EUA seria na quarta (8), mas foi desmarcado pelos norte-americanos Economia|Do R7, em Brasília 12/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Reunião entre o ministro Fernando Haddad e o secretário do Tesouro dos EUA foi cancelada, aumentando a tensão comercial.

A tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, em vigor desde a última quarta-feira, preocupa exportadores e autoridades brasileiras.

O adiamento do diálogo impede a busca por soluções e distensionamento da situação comercial, aumentando a incerteza no mercado.

O Brasil, principal exportador global, enfrenta riscos em várias exportações, como café e carne bovina, com a nova alíquota afetando setores estratégicos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Haddad discutiria tarifaço com representante dos EUA, mas reunião foi cancelada Wilton Junior/Estadão Conteúdo - 17/07/2025

A falta de progresso nas negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre as tarifas de 50% preocupa autoridades e, sobretudo, exportadores brasileiros, que veem a incerteza se prolongar.

O contato do governo brasileiro com o dos EUA parece ainda mais distante depois que foi cancelada uma reunião que ocorreria nesta quarta-feira (13) entre o secretário do Tesouro Americano, Scott Bessent, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Os dois falariam sobre o tarifaço. Conforme Haddad, a meta era buscar entendimento e tentar reabrir o diálogo com Washington.

O motivo oficial do cancelamento, informado por email, teria sido conflito de agenda.

‌



Na avaliação de especialistas, o adiamento é negativo para o Brasil. Para o CEO da Referência Capital, Pedro Ros, adiar o diálogo em meio à tensão comercial global eleva o custo político e diplomático, ao passar a impressão de falta de urgência na solução do impasse.

“O cancelamento posterga qualquer chance de distensionar o ambiente e amplia a incerteza no curto prazo. Cada dia sem avanço alimenta volatilidade nos mercados, enfraquece a posição negociadora do Brasil e mantém o risco de perdas bilionárias em exportações estratégicas”, afirma.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O CEO do Grupo IOX, Richard Ionescu, diz que o cenário reforça a importância de diversificar mercados e abrir novas frentes de negociação.

“Para o setor produtivo, a prioridade agora é acompanhar de perto os próximos passos e preparar-se para diferentes cenários, mantendo flexibilidade para reagir rapidamente a qualquer evolução nas tratativas”, recomenda.

‌



De todo modo, ele avalia que ainda há possibilidade de o encontro ocorrer. “O adiamento da reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos adia também uma oportunidade importante de diálogo, mas não significa o fim das negociações”, comenta.

O cientista político André César considera Bessent um dos integrantes mais flexíveis do governo norte-americano. “Ele já manteve interlocução com Geraldo Alckmin, indicando boa vontade maior que a de outros membros”, destaca.

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Entenda em 6 pontos o tarifaço de Trump sobre o Brasil

Tarifaço em vigor

A tarifa de 50% sobre produtos brasileiros entrou em vigor na quarta-feira da semana passada (6), conforme ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump.

A Casa Branca justificou a medida afirmando que o Brasil representa “ameaça incomum e extraordinária” à segurança nacional e à economia americana — alegação contestada por autoridades brasileiras.

Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, 35,9% das exportações brasileiras aos EUA serão afetadas. Produtos como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e insumos energéticos ficaram de fora.

Produtos atingidos pela nova tarifa

🔸 Café — Maior exportador global, o Brasil tem nos EUA um dos principais compradores. Em 2024, embarques somaram quase US$ 2 bilhões, equivalentes a 16,7% do total exportado.

🔸 Carne bovina — O mercado norte-americano absorveu 16,7% das exportações brasileiras do produto em 2024, o que representa 532 mil toneladas e US$ 1,6 bilhão em receitas. A Minerva projeta queda de até 5% na receita líquida.

🔸 Frutas — Mais de 1 milhão de toneladas foram exportadas em 2024, e parte expressiva terá aumento tributário.

🔸 Máquinas agrícolas e industriais — O decreto prevê isenções para peças da indústria de papel e celulose e itens da aviação civil. Máquinas e componentes fora desses segmentos serão integralmente taxados.

🔸 Móveis — Alguns modelos escaparam da taxação, como assentos e estruturas metálicas ou plásticas usadas em aeronaves. O restante será atingido pela nova alíquota.

🔸 Têxteis — A isenção é restrita a itens específicos, como fio de sisal para enfardamento e materiais aeronáuticos.

🔸 Calçados — Todos os modelos brasileiros passaram a ser taxados, agravando a situação de um setor já pressionado pela concorrência global.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp