Em denúncia, PGR diz que meses de novembro e dezembro de 2022 foram 'agitados' Gonet apresentou ao STF denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro por suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 18/02/2025 - 21h46 (Atualizado em 19/02/2025 - 00h37 )

Em denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros por suposta tentativa de golpe de Estado, a PGR (Procuradoria-Geral da República) afirmou que os meses de novembro e dezembro de 2022, após o resultado das eleições, foram “agitados”.

Segundo a PGR, mesmo antes dos atos extremistas de 8 de janeiro, outros acontecimentos compuseram a trajetória dos crimes contra as instituições democráticas.

“Encerrado o primeiro turno de votação, as autoridades das Forças Armadas e o Presidente da República sabiam que, não obstante todo o empenho em descobrir alguma falha no sistema de urnas digitais, nada fora encontrado. Relatório de fiscalização das urnas do próprio Ministério da Defesa o assegurava. As eleições haviam sido irrepreensíveis, do ponto de vista da sua realização técnica”, disse a PGR.

No documento, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, lembrou que foi a partir de 2021 que o então presidente Jair Bolsonaro “adotou crescente tom de ruptura com a normalidade institucional nos seus repetidos pronunciamentos públicos em que se mostrava descontente com decisões de tribunais superiores e com o sistema eleitoral eletrônico em vigor”.

“Essa escalada ganhou impulso mais notável quando Luiz Inácio Lula da Silva, visto como o mais forte contendor na disputa eleitoral de 2022, tornou-se elegível, em virtude da anulação de condenações criminais”.

Para a PGR, poucos dias depois de Lula ter superado a causa de inelegibilidade, o grupo de apoio do então presidente cogitou de Bolsonaro abertamente passar a afrontar e a desobedecer a decisões do Suprem, chegando a criar plano de contingenciamento e fuga de Bolsonaro.

Denúncia contra Bolsonaro

Gonet apresentou ao STF denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado após as eleições de 2022. Agora, o ministro Alexandre de Moraes vai analisar a denúncia.

Segundo a defesa de Bolsonaro, ele “jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam”.

Bolsonaro foi denunciado pelos seguintes crimes:

Liderar organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima; e

Deterioração de patrimônio tombado.

As regras de concurso de pessoas e concurso material também são observadas nas imputações.

A apresentação da denúncia significa que a PGR encontrou indícios suficientes para formalmente acusar uma pessoa de ter cometido um crime. Ainda não há condenação para os envolvidos.

Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas acusadas de estimular e realizar atos contra os Três Poderes e contra o Estado Democrático de Direito. Os fatos foram divididos em cinco peças acusatórias.