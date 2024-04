Em evento com Lula, Paes lê trecho de discurso feito por inteligência artificial Prefeito do Rio de Janeiro participou de inauguração de faculdade de bacharelado em matemática da tecnologia e inovação

Alto contraste

A+

A-

Lula e Paes na inauguração do Impa Tech Lula e Paes na inauguração do Impa Tech (Ricardo Stuckert/PR - 2.4.2024)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, participou nesta terça-feira (2) da cerimônia de inauguração do Impa Tech, o primeiro curso de graduação do Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), e parte do discurso dele no evento foi feito pela inteligência artificial ChatGPT. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava presente na cerimônia, assim como os ministros Luciana Santos (Ciência) e Camilo Santana (Educação).

"Esse discurso que eu acabei de ler, esse trecho, eu acabei de fazer entrando aqui no Impa, dentro do meu carro, pedi que o ChatGPT, da inteligência artificial, preparasse um discurso para mim, para eu ler, diante do presidente da República, sobre o tema e a importância dessas disciplinas para o desenvolvimento de países e desenvolvimento das cidades. Portanto, agradeço à inteligência artificial e não à minha inteligência", afirmou Paes.

O prefeito disse que o discurso feito pela inteligência artificial demonstra a "clareza e compreensão" do lançamento do Impa Tech. Paes avaliou que a inauguração de uma faculdade de matemática no Rio de Janeiro é importante para poder reter os "talentos" no país.

O texto elaborado por inteligência artificial e lido por Paes foi o seguinte:

"A gente vive em uma era marcada pela rápida evolução tecnológica, onde as fronteiras do conhecimento se expandem a cada dia. E nesse cenário, essas disciplinas, as chamadas Steam — Ciência Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática —, emergem como pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável e inovador de qualquer nação ou cidade. Elas não apenas moldam as bases de uma economia robusta e diversificada, mas também catalisam a inovação, a criatividade e a inclusão social.

A ciência nos permite entender o mundo ao nosso redor, desde menores quacks até as vastas galáxias, abrindo caminho para inovações que podem solucionar desafios globais, como mudanças climáticas, saúde e segurança alimentar.

A tecnologia, por sua vez, é a ferramenta que transforma esse conhecimento científico em soluções concretas que melhoram a qualidade de vida das pessoas, tornando nossas cidades mais inteligentes e sustentáveis.

A engenharia é o motor que impulsiona a aplicação prática dessas inovações, desenvolvendo infraestruturas que sustentam o crescimento econômico e a inclusão social. As cidades que investem em engenharia avançada se tornam polos de atração para negócios e talentos, gerando empregos e prosperidade.

Por fim, a matemática, a linguagem universal, oferece as ferramentas para analisar e resolver problemas complexos em todos os campos, da logística urbana ao gerenciamento de recursos. Uma população com forte embasamento matemático está melhor preparada para enfrentar o desafios do futuro e aproveitar as oportunidade da era digital."

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Faculdade de Matemática

O Impa Tech é um instituto de ensino superior financiado pelo governo federal, por meio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério da Educação, e conta com parceria da Prefeitura do Rio de Janeiro.

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada pretende capacitar os estudantes com uma formação teórica e prática sólida em matemática da tecnologia e inovação para ter sucesso no mercado de trabalho. Com quatro anos de duração, o bacharelado em matemática da tecnologia e inovação começa com um ciclo básico de um ano e meio. Em seguida, os alunos escolhem entre quatro ênfases: matemática, ciência da computação, ciência de dados e física.

Serão atendidos 100 alunos no primeiro ano, podendo chegar a 400 alunos ao fim de quatro anos. Os estudantes terão acesso a alojamento estudantil, sob a responsabilidade da prefeitura do Rio de Janeiro, e apoio financeiro do governo federal, com bolsa de R$ 500 e auxílio-alimentação de R$ 1.290 por mês.

O processo seletivo dos alunos considerou o desempenho em cinco olimpíadas do conhecimento, como a OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) e a nota de matemática do Enem, além de entrevistas virtuais. O IMPA Tech destina vagas à ampla concorrência e prevê reserva para candidatos de diferentes grupos de cotas.