Em investigação sobre venda de sentenças, Zanin mandou afastar juiz do Mato Grosso Foi determinado, ainda, o bloqueio de valores dos investigados Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 29/05/2025 - 17h12 (Atualizado em 29/05/2025 - 17h13 )

Em investigação sobre venda de sentenças, Zanin mandou afastar juiz do Mato Grosso Fellipe Sampaio/SCO/STF - 3.8.2023

Em investigação sobre a venda de decisões no TJ-MT (Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso) e no STJ (Superior Tribunal de Justiça, o ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o afastamento do juiz Ivan Lúcio Amarante de suas funções, a proibição de ele se ausentar do país e de acessar as dependências do TJ-MT.

A reportagem tenta contato com o magistrado. Foi determinado, ainda, o bloqueio de valores dos investigados. Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República se posicionou favoravelmente em relação às medidas implementadas.

Nesta quinta-feira (29), uma nova fase da operação da Polícia Federal que investiga a existência de umgrupo de assassinos de aluguel e a venda de sentenças no TJ-MT reteve cerca de R$ 30 milhões em bens e valores ligados à suposta organização.

Segundo as investigações, foi identificado um esquema de lavagem de dinheiro, montado para dissimular pagamentos milionários de “propinas” em troca de decisões judiciais proferidas por magistrado vinculado ao Tribunal.

Entenda

Com a prisão de cinco homens pela morte do advogado Roberto Zampieri, um esquema de venda de sentenças ganha mais um capítulo. A existência de um grupo armado de militares aposentados foi descoberto inicialmente pela Polícia Civil de Mato Grosso, mas não está no STF (Supremo Tribunal Federal) por acaso.

A investigação principal sobre a corrupção no Judiciário começou com a morte de Zampieri, em dezembro de 2023. O advogado atuava em causas de disputas milionárias de terras em Mato Grosso.

As investigações iniciadas no estado já davam conta de que Zampieri tinha ótima relação com desembargadores e autoridades do Judiciário e apontavam negociações de decisões judiciais.

Na Polícia Federal, a superintendência de Mato Grosso realizou operações para apurar o envolvimento de juízes e conseguiu o afastamento de magistrados dos cargos.

