Em meio a embate por IOF, governo liberou R$ 20,5 milhões em emendas para Alcolumbre Pagamento foi liberado na última semana de junho, no mesmo período de aumento da crise ligado ao imposto Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 01/07/2025 - 19h26 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h26 )

Alcolumbre lidera a lista de beneficiados na nova rodada de liberações promovida pelo Planalto Andressa Anholete/Agência Senado - 24.06.2025

Enquanto Planalto e Congresso mediam forças pelo IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o governo liberou R$ 20,5 milhões em emendas parlamentares destinadas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Os repasses foram registrados no SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal) nesta terça-feira (1º), e correspondem a recursos empenhados ao longo de 2025.

Levantamento do R7 aponta que, até uma semana antes da votação do IOF, realizada em 18 de junho, Alcolumbre não havia recebido valores em emendas neste ano.

A reportagem acionou a assessoria do presidente do Senado. O espaço segue aberto.

O calendário revela uma concentração dos pagamentos no período em que o governo enfrentava resistência no Congresso.

A reportagem também confirmou que Alcolumbre lidera a lista de beneficiados na nova rodada de liberações promovida pelo Planalto.

Desde janeiro, o Executivo desembolsou aproximadamente R$ 940 milhões, de um total de R$ 3 bilhões prometidos.

Só na última na sexta-feira (27), foram liberados R$ 474 milhões em emendas de deputados e senadores.

Emendas do relator da reforma tributária

Outro destaque é o senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da reforma tributária na Casa. Ele acumulou R$ 24,5 milhões em emendas pagas neste ano — metade desse montante foi liberada antes dos recursos destinados a Alcolumbre.

As emendas parlamentares são instrumentos legítimos previstos no orçamento federal, permitindo que deputados e senadores indiquem investimentos em suas bases eleitorais.

