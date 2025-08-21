Após derrota, governo vai trabalhar para blindar Lula e evitar ‘circo’ em CPMI do INSS Executivo perdeu presidência e relatoria do colegiado para a oposição; grupo vai investigar fraudes contra aposentados Brasília|Ana Isabel Mansur e Rute Moraes, do R7 em Brasília 21/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo busca proteger Lula na CPMI que investiga fraudes no INSS.

Executivo reconhece falhas após derrota na escolha da presidência e relatoria da comissão.

Randolfe Rodrigues admite responsabilidade pela derrota e acredita em reorganização da base.

CPMI pode impactar imagem de Lula em momento delicado de popularidade. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gleisi convocou reunião de emergência com líderes da base de Lula após derrota no Congresso Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 17.04.2025

Parlamentares governistas vão trabalhar para blindar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que vai apurar, no Congresso Nacional, as fraudes no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

O foco do trabalho da base aliada ao petista será evitar que o colegiado sirva de “palanque” para a oposição e os trabalhos tornem-se “explosivos” e próximos a um “circo”, como relatou ao R7 uma fonte próxima a Lula.

O movimento do governo ocorre após o revés no Legislativo (leia mais abaixo). Embora não admitam que houve derrota, interlocutores do petista ouvidos em reservado reconhecem que a articulação política do Planalto falhou.

Após o revés, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chegou a convocar uma reunião de emergência com líderes da base para entender os motivos da perda.

Randolfe assume a culpa

Publicamente, aliados de Lula no Legislativo reconheceram que o Executivo calculou errado o movimento da oposição. Nessa quarta-feira (20), depois do resultado, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), admitiu que teve culpa na derrota. Além disso, que seu cargo sempre esteve à disposição de Lula.

“O resultado foi desagradável. Assumo a minha culpa, máxima culpa. Responsabilidades minhas não terceirizo e assumo”, declarou, ao ressaltar que o cargo está à disposição de Lula.

“Subestimamos a capacidade de articulação da oposição, mas todo bom time tem uma derrota no campeonato”, prosseguiu. O parlamentar ponderou, ainda, que o governo vem de um “campeonato de vitórias” e que, agora, vai se “reorganizar”.

“A maioria dos membros é de lealdade ao governo”, explicou. “Não vamos permitir que a CPMI se torne palco da oposição”, completou.

Randolfe considera que o relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), é mais alinhado à oposição do que o presidente, senador Carlos Viana (Podemos-MG), e que o relator deve colocar o governo como alvo nas investigações.

O líder, porém, considera que a oposição vai precisar de maioria para levar a apuração na linha pretendida. Nesse caso, Randolfe acredita que o governo deve ganhar.

Apesar disso, Viana afirmou que não vai deixar a CPMI “cair para nenhum lado”, seja petista ou alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ex-ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) é quem vai coordenar a bancada do governo no colegiado.

Na próxima semana, Viana vai realizar uma sessão para eleger o vice-presidente da CPMI. O governo deve indicar o deputado Duarte Jr. (PSB-MA) para o posto, mas a decisão cabe aos membros, que vão votar.

Aprovação ao petista

O foco do governo, como apurou a reportagem, é evitar desgastes à imagem de Lula, que enfrenta momento delicado na popularidade.

O temor do Planalto é que as investigações sobre os desvios no INSS levem ao retorno dos altos índices de reprovação a Lula percebidos no início deste ano.

Pesquisa Quaest divulgada nessa quarta mostrou que 51% dos entrevistados desaprovam o governo, enquanto 46% aprovam a terceira gestão do petista. O resultado indica oscilação de três pontos percentuais para cima no resultado positivo.

A diferença entre a aprovação e a desaprovação a Lula é a menor registrada pela Quaest desde o início do ano, quando a pesquisa apontava empate técnico.

Escolha de presidente e relator

A CPMI foi instalada nessa quarta, e o indicado do Executivo e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), à presidência da comissão era o senador Omar Aziz (PSD-AM).

Contudo, a oposição venceu, com a candidatura do senador Carlos Viana (Podemos-MG), que recebeu 17 votos — Aziz teve 14 votos. Viana, então, indicou o deputado Alfredo Gaspar (União-AL) para relatar a CPMI.

Na votação, o governo perdeu votos do MDB e do PDT. Como os titulares não estavam presentes, pela ordem do bloco partidário da Câmara, a substituir foi feita por deputados do PL, o que deu vitória à oposição.

Até pouco antes da instalação, o Executivo não sabia das ausências dos dois deputados.

Devolução de valores

Segundo o governo, ao menos R$ 1,084 bilhão já foram devolvidos a 1,6 milhão de aposentados e pensionistas vítimas dos descontos indevidos em benefícios do INSS. O reembolso dos valores começou no fim de julho.

As quantias são pagas integralmente, corrigidas pela inflação. As transferências são feitas diretamente na conta dos beneficiários.

Ao mesmo tempo, a AGU (Advocacia-Geral da União) já conseguiu na Justiça o bloqueio de R$ 2,8 bilhões em bens e ativos financeiros de empresas, associações e pessoas investigadas.

