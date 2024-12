Em novo depoimento à PF, Cid fala por quase duas horas sobre suposta tentativa de golpe Ao lado do ex-presidente Bolsonaro, o militar foi indiciado por suposta tentativa de golpe de Estado Brasília|Do R7 05/12/2024 - 19h44 (Atualizado em 05/12/2024 - 20h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em novo depoimento à PF, Cid fala por quase 2 horas sobre suposta tentativa de golpe WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 21/11/2024

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, prestou novo depoimento à PF (Polícia Federal) nesta quinta-feira (5) na sede da corporação, em Brasília. A nova oitiva se deu no âmbito do inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O depoimento, que começou às 15h, durou aproximadamente duas horas.

Há duas semanas, o militar foi interrogado pela corporação e ouvido no STF (Supremo Tribunal Federal) pelo ministro Alexandre de Moraes.

Na ocasião, Cid foi convocado à Corte após a Polícia Federal ter encontrado no computador dele arquivos sobre um suposto plano para assassinar autoridades, algo que o tenente-coronel disse à corporação não ter conhecimento.

Cid tem um acordo de delação premiada com a Justiça. Por isso, tem que falar tudo o que tem conhecimento sobre as investigações das quais é alvo. Ele corria o risco de perder os benefícios da delação em função das supostas omissões, mas o acordo foi mantido.

‌



O militar tornou-se um dos indiciados pela PF por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e Organização criminosa. Além dele, acabaram indiciados o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 35 pessoas.

Segundo a investigação, o plano incluía o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes.

­