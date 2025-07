‘Não se trata de vingança’, diz Eduardo ao comemorar sanção dos EUA a Moraes Deputado federal licenciado agradeceu Trump e secretário de estado Marco Rubio pela decisão Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 30/07/2025 - 14h01 (Atualizado em 30/07/2025 - 14h28 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Eduardo Bolsonaro comemora sanção de Alexandre de Moraes pelos EUA com um agradecimento a Trump e Marco Rubio.

Ele afirma que a decisão é um "marco histórico" e não se trata de vingança, mas de justiça.

A sanção ocorre após a suspensão dos vistos de Moraes e outros ministros, ligada a operações da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro.

A Lei Magnitsky impõe bloqueio de bens e proibições de entrada nos EUA a acusados de corrupção e violações de direitos humanos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Eduardo Bolsonaro comemorou a decisão Marcelo Camargo/Agência Brasil

Após o governo dos Estados Unidos sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) agradeceu o presidente Donald Trump e o secretário de estado norte-americano Marco Rubio. “Não se trata de vingança, mas de justiça”, escreveu.

Nas redes sociais, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro disse ser “um marco histórico”, relacionando a sanção como uma consequência do “abuso de autoridade”. No vídeo publicado, Eduardo associa o ministro a um “tirano”.

A decisão do governo norte-americano acontece depois que Moraes e outros sete ministros terem seus vistos norte-americanos suspensos horas depois da operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está de tornozeleira eletrônica, proibido de acessar redes sociais e com circulação restrita.

Desde sua ida aos EUA, o deputado vem pedindo que Trump puna Moraes e outros políticos brasileiros com a Lei Magnitsky, entre eles o vice-presidente Geraldo Alckmin. O parlamentar, que pediu uma licença não remunerada, afirma que está nos EUA para combater as ameaças à liberdade de expressão no Brasil.

“Eu tenho a sensação de missão cumprida, mas a nossa jornada não vai acabar por aqui. Essa medida, vale lembrar, não é o fim de nada, mas é apenas o primeiro passo para que existam meios suficientes para que a gente possa resgatar a nossa democracia, a harmonia entre os poderes e a normalidades das instituições”, disse Eduardo.

A Lei Magnitsky é uma sanção econômica, que inclui o bloqueio de contas bancárias e de bens em solo norte-americano, além da proibição de entrada no país. É aplicada, em geral, a acusados de corrupção ou de graves violações de direitos humanos.

