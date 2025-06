Em podcast, Lula destaca feitos do governo e diz que entrará em 2026 para ganhar Em entrevista ao ‘Mano a Mano’, do rapper Mano Brown, presidente falou sobre redes sociais, economia e desafios no Congresso Brasília|Do Estadão Conteúdo 19/06/2025 - 11h08 (Atualizado em 19/06/2025 - 11h10 ) twitter

Lula participou do podcast Mano a Mano, do rapper Mano Brown Reprodução/Spotify Mano a Mano - 19.06.2025

Em entrevista de duas horas ao Podcast Mano a Mano, do rapper Mano Brown, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou acreditar que a regulamentação das redes sociais se dará pelo STF (Supremo Tribunal Federal), porque “o Congresso é mais vulnerável à pressão das empresas do setor”.

É a segunda vez que o presidente participa do programa e aproveitou o tempo para destacar as realizações de seu governo: “O PIB da indústria cresceu, o emprego cresceu, mas isso não está chegando à população. Por isso que eu troquei a nossa comunicação”, disse.

“Agora a gente tem que baixar o preço do ovo, do café, para que os resultados do governo cheguem à mesa da população.”

Lula creditou o que chamou de “algumas dificuldades” de seu governo à falta de maioria no Congresso Nacional. “O orçamento secreto é um legado do governo passado que, sem maioria no Congresso, a gente não consegue acabar. Já as emendas parlamentares, nós conseguimos um acordo para que elas sejam direcionadas aos projetos do governo.”

Quando perguntado se vê alguém capaz de substituí-lo em 2026, Lula respondeu que, se estiver com a saúde e a disposição que está hoje, vai entrar na disputa para ganhar.

“Vejo a direita falando em Tarcísio (Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo), em Ratinho (Ratinho Jr., governador do Paraná) e em Caiado (Ronaldo Caiado, governador de Goiás). Eles podem falar em quem quiserem, mas qualquer um terá que fazer mais do que eu.”

Lula disse ainda que é favorável à ideia de um dia não haver combustíveis fósseis. “Mas, francamente, sou muito realista, o mundo não está preparado para viver sem petróleo.”

O presidente afirmou ainda que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez o correto, ao tentar aum entar a alíquota do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), mas não se estendeu sobre o assunto.

Lula disse ainda estar “muito preocupado” com o uso da inteligência artificial nas próximas eleições e que a prioridade de toda a sociedade deve ser combater as distorções que podem ser causadas com o uso indevido da IA.

Foi a segunda participação de Lula no Podcast de Mano Brown, porém, muito mais longa que a anterior.

O presidente aproveitou o tempo para divulgar os dados positivos do governo - sobretudo na economia - e encerrou dizendo que, até o fim do mandato, a população brasileira vai sentir a mesma “euforia” de quando ele deixou o Planalto em 2010.

