VW anuncia carros com IPI zero: Polo Track vai a R$ 87,8 mil Marca se antecipa aos descontos do programa Carro Sustentável, retoma produção do Polo TSI manual e anuncia feirão Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/07/2025 - 16h12 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

A Volkswagen foi a primeira montadora a anunciar descontos dentro do programa Carro Sustentável anunciado pelo governo Federal. A marca que comemora crescimento no primeiro semestre e se prepara para aumentar a produção em 10.000 unidades na fábrica de São Bernardo do Campo. O R7-Autos Carros esteve no anúncio antecipado feito na fábrica do ABC paulista.

Produção Volkswagen Volkswagen/Divulgação

O Polo Track que custa hoje R$ 95.790 cai para R$ 87.845, um desconto de R$ 8 mil graças à redução do IPI anunciada há alguns minutos. A Volkswagen também anunciou a volta da produção do Polo TSI manual que será vendido com descontos tal qual o Polo Robust.

Nós próximos dias a Volkswagen fará “Feirão de Fábrica” com desconto de IPI em dobro e taxa zero de financiamento. “Escolhemos vários produtos, ofertas com o dobro do IPi de desconto, para carros não homologados dobrando o valor do IPI como desconto” explica Fernando Silva, diretor de Vendas da marca.

Volkswagen Polo

‌



Novos preços Saveiro Robust CS (Cabine Simples): de R$ 109.490 por R$ 88.687Polo Highline: de R$ 131.650 por R$ 120.240Virtus Highline: de R$ 155.490 por R$ 144.080Novo T-Cross 200 TSI: de R$ 154.990 por R$ 144.854Novo Nivus Highline: de R$ 163.290 por R$ 146.490IPI zero e descontos para outras linhas Os carros homologadas dentro do programa IPI zero serão Polo Track, Polo TSI manual e Polo Robust. Segundo a VW o processo para validar os veículos com a redução tributária seguirão os mesmos critérios do Mover e seguem níveis de emissões de produção local, reciclabilidade e limitação de peso na faixa dos 1.100kg. Além disso a marca promete descontos para produtos de outras faixas.

Produção Volkswagen Volkswagen/Divulgação

“Hoje a Volkswagen lidera o segmento de hatches, SUVs, sedãs compactos, liderança do varejo pelo segundo mês do ano e liderança em São Paulo e na região Sul. Neste ano foram 25 mil unidades vendidos do Polo no semestre que Foi o mais vendido entre abril, maio e junho”, lembrou Ciro Possobom, CEO da Volkswagen durante o anúncio.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.