Conselho de Ética: relator pede pela cassação de mandato do deputado Glauber Braga Caso diz respeito a agressão com Kim Kataguiri e um militante do MBL; eventual perda depende do Conselho, CCJ e plenário Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 02/04/2025 - 12h15 (Atualizado em 02/04/2025 - 12h33 )

Glauber Renato Araújo/Câmara dos Deputados (Arquivo)

O deputado responsável pela análise da conduta de Glauber Braga (PSOL-RJ) no Conselho de Ética, Paulo Magalhães (PSD-BA), apresentou relatório nesta quarta-feira (2) para cassação do mandato do político fluminense.

O relatório precisa ser analisado pelos demais deputados do Conselho. Uma eventual perda de mandato também depende de análise no plenário da Câmara. Ainda cabe recurso de Glauber junto à CCJ (Comissão de Constituição de Justiça).

Pelo relatório apresentado, Magalhães considera que Glauber Braga cometeu desvio de conduta em agressão a um movimento do MBL (Movimento Brasil Livre), em abril do ano passado.

“Diante das provas produzidas nos autos, verifica-se que o representado extrapolou os direitos inerentes ao mandato, abusando, assim, das prerrogativas que possui”, diz trecho do relatório.

‌



O deputado ainda incluiu na posição outras ações do parlamentar, como conduta indicada durante votações da Casa. Durante outras etapas no Conselho, Braga afirmou que agiu em legítima defesa. Ele apresentou vídeos mostrando abordagens anteriores de Costenaro em reuniões no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro.

Relembre o caso

Glauber é acusado pelo Partido Novo, de ter expulsado da Câmara, em abril do ano passado, com empurrões e chutes, o integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) Gabriel Costenaro. O processo tem como relator o deputado Paulo Magalhães (PSD-BA).

