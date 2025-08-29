Em sessão sigilosa, relator de CPMI do INSS ameaça prender delegado da PF Investigador teria se recusado a dar informações sigilosas sobre o inquérito do INSS Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 28/08/2025 - 21h26 (Atualizado em 28/08/2025 - 21h52 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Relator da CPMI do INSS ameaça prender delegado da PF por recusa em fornecer informações sigilosas.

Delegado Bruno Bergamaschi investiga fraudes no INSS, especificamente na operação sem Desconto.

Após intervenção de deputado, a prisão não se concretizou e um habeas corpus garantiu segurança ao delegado.

Recomendações foram feitas para que a CPMI se dirija à autoridade judicial para solicitar informações sigilosas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Delegado recebeu liberação de respostas facultativas da advogada-geral do Senado Renato Araújo/Câmara dos Deputados - 27/08/2025

Durante sessão da CPMI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que apura fraudes no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), nesta quinta-feira (28), o relator da comissão, deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL), ameaçou dar voz de prisão ao delegado da Polícia Federal Bruno Bergamaschi.

Bergamaschi é investigador do núcleo central da Operação Sem Desconto, que apura desvios de fraudes de aposentados e pensionistas. A investigação ainda está em curso.

A audiência, que ainda ocorre no momento da publicação desta reportagem, é sigilosa, mas, conforme apurou o R7, a ação de Gaspar teria ocorrido porque, no início da sessão, o delegado teria se recusado a dar informações sigilosas sobre o inquérito.

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) teria atuado junto ao presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), para aliviar os ânimos. Então, a voz de prisão não se concretizou.

‌



Depois, um habeas corpus do ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), relator do processo do INSS, chegou à CPMI respaldando o delegado para falar apenas o que já havia sido divulgado sobre o caso, ou seja, sem mencionar informações sobre a investigação que ainda está em curso. Assim, os ânimos se acalmaram.

Senado já havia dado recomendações ao delegado

Por conduzir apurações ainda em andamento, Bruno Bergamaschi recebeu, antes de a oitiva começar, a liberação de respostas facultativas da advogada-geral do Senado, Gabrielle Tatith Pereira.

‌



O ofício foi enviado à CPMI nesta quinta. O texto recomenda que o delegado avalie se questionamentos podem ter alguma interferência nas investigações.

“Compete ao delegado de polícia informar que, em face da competência jurisdicional para decidir sobre a viabilidade ou não de compartilhamento de informações sigilosas sobre diligências investigativas em curso, a CPMI deve solicitar as informações diretamente à autoridade judicial competente para que avalie a possibilidade de compartilhamento”, diz trecho do documento.

‌



Mesmo com a recomendação, parlamentares querem entender a linha investigativa adotada pela PF e ter mais informações sobre depoimentos colhidos por investigadores. Governistas sustentam que o delegado deve ter cautela por conta do risco de comprometer investigações em curso.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu durante a sessão da CPMI do INSS?

Durante a sessão da CPMI que investiga fraudes no INSS, o relator, deputado federal Alfredo Gaspar, ameaçou prender o delegado da Polícia Federal, Bruno Bergamaschi, por ele ter se recusado a fornecer informações sigilosas sobre o inquérito.

Quem é o delegado Bruno Bergamaschi?

Bruno Bergamaschi é investigador do núcleo central da Operação Sem Desconto, que investiga desvios relacionados a fraudes envolvendo aposentados e pensionistas. A investigação ainda está em andamento.

Qual foi a reação do deputado Paulo Pimenta durante a sessão?

O deputado Paulo Pimenta atuou junto ao presidente da CPMI, senador Carlos Viana, para acalmar os ânimos, o que impediu que a ameaça de prisão se concretizasse.

O que ocorreu após a ameaça de prisão?

Após a ameaça, um habeas corpus do ministro André Mendonça, do STF, chegou à CPMI, permitindo que o delegado falasse apenas sobre informações já publicadas, sem abordar detalhes da investigação em curso.

Qual foi a recomendação feita à CPMI sobre o delegado?

A advogada-geral do Senado, Gabrielle Tatith Pereira, enviou um ofício à CPMI recomendando que o delegado avaliasse se as perguntas poderiam interferir nas investigações. O documento sugere que a CPMI solicite informações diretamente à autoridade judicial competente.

Qual é a posição dos parlamentares em relação às informações da PF?

Os parlamentares desejam entender melhor a linha investigativa da Polícia Federal e obter mais informações sobre os depoimentos coletados, enquanto os governistas alertam para a necessidade de cautela do delegado para não comprometer as investigações em andamento.

