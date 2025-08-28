Mendonça vai liberar acesso a investigações sobre fraude no INSS, diz CPI CPMI poderá receber informações que não sejam sigilosas e que não estejam sob investigação da PF, disse presidente do colegiado Brasília|Do Estadão Conteúdo 28/08/2025 - 18h53 (Atualizado em 28/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministro André Mendonça vai liberar acesso a investigações sobre fraudes no INSS para a CPMI.

Documentos compartilhados devem ser não sigilosos e não sob investigação da Polícia Federal.

CMPI pretende acareações entre ex-ministros da Previdência e diretores de associações envolvidas nas fraudes.

A CPMI do INSS terá prazo até março de 2026 e é dominada pela oposição, representando um desafio para o governo de Lula. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mendonça disse a parlamentares que STF pode colaborar com informações não sigilosas Gustavo Moreno/STF - 5.8.2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça deve liberar acesso a investigações sobre fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) à CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) no Congresso que investiga o caso.

A informação foi divulgada nessa quarta-feira (27) pelos presidente e relator da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG) e deputado Alfredo Gaspar (União-AL), respectivamente, que se reuniram com Mendonça no STF.

Segundo os parlamentares, a CPMI poderá receber do STF informações que não forem sigilosas e que não estejam ainda sob investigação da Polícia Federal.

“O ministro colocou com muita tranquilidade que o STF poderá colaborar naqueles documentos que não forem sigilosos”, afirmou Viana. “Está sob a responsabilidade dele uma investigação técnica, e naquilo que for possível, haverá compartilhamento.”

‌



Na segunda-feira (25), o ministro Dias Toffoli perdeu o controle da investigação sobre as fraudes no INSS no STF. Mendonça virou o responsável.

Na semana passada, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu que o caso saísse das mãos de Toffoli e houvesse uma redistribuição.

‌



O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, acolheu o pedido, e, após sorteio, o processo foi redistribuído para o ministro Mendonça.

Acareações na CPMI

O presidente da CPMI também anunciou que pretende fazer acareações entre ex-ministros da Previdência e diretores e presidentes das associações que tiveram acesso à pasta enquanto as fraudes estavam em curso, caso o colegiado detecte versões diferentes desses envolvidos.

‌



Primeiro, segundo o plano de trabalho da CPMI, serão ouvidos os ex-ministros, e depois os diretores e presidentes das associações.

“Se as informações que recebermos dos ministros não forem de acordo com o que os diretores dos sindicatos e das associações colocarem, teremos de fazer acareações para saber quem eventualmente teria mentido, e onde omitiram informações à CPMI”, afirmou Viana.

Na sessão inaugural da CPMI do INSS, a comissão aprovou o convite de todos aqueles que ocuparam o Ministério da Previdência entre 2015 e 2025 e a convocação de dez presidentes do INSS e diretores de associações citadas nas investigações.

A CPMI do INSS deve ser uma dos principais problemas para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste segundo semestre.

Com data final prevista em março de 2026, a comissão está sob controle da oposição, que, em articulação silenciosa, venceu os governistas na escolha do presidente e do relator, frustrando o plano fechado pelo governo para controlar os trabalhos do colegiado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas Qual é a decisão do ministro André Mendonça sobre as investigações de fraudes no INSS? O ministro do STF, André Mendonça, deve liberar o acesso a investigações sobre fraudes no INSS à CPMI que investiga o caso no Congresso. Quem anunciou essa informação e qual foi o contexto da reunião? A informação foi divulgada pelos presidentes e relator da CPMI do INSS, senador Carlos Viana e deputado Alfredo Gaspar, após uma reunião com Mendonça no STF. Quais informações a CPMI poderá receber do STF? A CPMI poderá receber informações que não sejam sigilosas e que não estejam sob investigação da Polícia Federal. O que disse o senador Carlos Viana sobre a colaboração do STF? Viana afirmou que o ministro Mendonça colocou que o STF poderá colaborar com documentos que não forem sigilosos e que haverá compartilhamento naquilo que for possível. O que aconteceu com a investigação sobre fraudes no INSS antes da decisão de Mendonça? Na segunda-feira, o ministro Dias Toffoli perdeu o controle da investigação, que foi redistribuída para o ministro Mendonça após um pedido do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Quais são os próximos passos da CPMI do INSS? A CPMI pretende realizar acareações entre ex-ministros da Previdência e diretores de associações que tiveram acesso à pasta durante as fraudes, caso haja divergências nas informações apresentadas. Qual é o plano de trabalho da CPMI? O plano de trabalho da CPMI prevê que primeiro sejam ouvidos os ex-ministros e, em seguida, os diretores e presidentes das associações. Quais foram as decisões tomadas na sessão inaugural da CPMI do INSS? Na sessão inaugural, a CPMI aprovou o convite de todos os ex-ministros da Previdência entre 2015 e 2025 e a convocação de dez presidentes do INSS e diretores de associações mencionadas nas investigações. Qual é a importância da CPMI do INSS para o governo atual? A CPMI do INSS representa um dos principais desafios para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste segundo semestre, com a comissão sob controle da oposição. Qual é a previsão de duração da CPMI do INSS? A CPMI tem data final prevista para março de 2026.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp