Sem acordo com líderes, PEC das prerrogativas não deve ser mais prioridade da oposição Líder do PL quer voltar a priorizar anistia; assuntos voltam para discussão na terça Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 28/08/2025 - 16h25 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h25 )

Não há previsão para que a PEC retorne à pauta até o momento Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 28/08/2025

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), disse, nesta quinta-feira (28),que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que amplia a proteção a deputados e senadores contra decisões judiciais não será a prioridade do grupo mais.

O texto quase foi pautado no plenário da Câmara na quarta-feira (27), mas, por falta de acordo no relatório, não foi apreciado.

“A PEC das Prerrogativas é uma coisa mais importante para o parlamento brasileiro, só que a esquerda está fazendo politicagem e eu acho que eu não vou ficar pagando a conta como líder do PL sozinho, de uma coisa que beneficia o todo", disse Sóstenes ao R7.

O líder afirmou que vai tratar como prioridade apenas o projeto de lei que anistia os presos pelos atos extremistas do 8 de janeiro.

‌



“Então, para nós, eu não peço mais inserção de pauta da PEC das prerrogativas. Só peço agora anistia e mais nada”, finalizou.

Na noite de ontem, líderes partidários se reuniram com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para tratar sobre a PEC.

‌



Ao final do encontro, que durou até tarde da noite, o líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirmou que a proposta era “polêmica” e que isso causou “confusão”, pois havia possibilidade de mexer no quórum do STF (Supremo Tribunal Federal) e suspender inquéritos.

Não há previsão para o retorno da PEC à pauta até o momento. Um parecer foi apresentado ontem aos líderes, mas não foi publicizado pelo relator, deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG).

‌



Entenda

A proposta já foi aprovada na CCJ (Comissão Parlamentar de Inquérito) e na comissão especial da Câmara.

Conhecida como PEC das prerrogativas parlamentares, a matéria aguarda a votação em plenário desde a gestão de Arthur Lira (PP-AL) à frente da Câmara.

De autoria do ministro do Turismo, deputado licenciado Celso Sabino (Republicanos), o texto prevê que deputados e senadores não podem ser afastados do mandato por decisão judicial e que, se presos em flagrante por crime inafiançável, devem ficar sob custódia da Casa à qual pertencem até que o plenário decida sobre a manutenção ou revogação da prisão.

A PEC ainda estabelece que os parlamentares não podem ser responsabilizados civil ou penalmente. Além disso, que medidas cautelares que afetem o mandato, como prisão domiciliar ou uso de tornozeleira eletrônica, só terão efeito se confirmadas pelo plenário do STF, que julga deputados e senadores.

