Encarregado de Negócios dos EUA questiona se Eduardo Bolsonaro representa o Congresso brasileiro Líder do governo afirma que representante reportou atuação de um deputado nos Estados Unidos Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 16/07/2025 - 14h55 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h55 )

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), em reunião com o encarregado de negócios dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar Divulgação - 16.07.2025

O encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, questionou, nesta quarta-feira (16), se o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) representa o Congresso brasileiro.

A consulta fez parte de uma reunião para discutir o tarifaço com o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), conforme pontuou o político após o encontro.

“Me parece que a razão da vinda era, mais especificamente, ter notícia se essa atuação representa pelo menos uma fração do parlamento. Eu disse, obviamente, que deveria abrir o diálogo com Davi [Alcolumbre] e Hugo Motta, mas claramente, em sã consciência, nenhum membro do parlamento ratifica alguma atuação de membro seu contra os interesses do Brasil”, afirmou Randolfe.

Segundo o líder do Congresso, o representante dos EUA confirmou que há atuação de um parlamentar brasileiro no país: “Tem um deputado atuando nos Estados Unidos em relação a isso. Para mim ficou claro que a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro. Na verdade, me parece que a vinda do embaixador aqui foi claramente para consultar o parlamento brasileiro sobre a atuação desse deputado”.

A colocação vem em meio a novas tarifas anunciadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, que prevê uma cobrança adicional de 50% nos produtos de exportação do Brasil a partir de 1º de agosto.

Nomes do governo tem atribuído a responsabilidade dessa mudança a movimentos feitos por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

As negociações têm alcançado o Congresso. Pela manhã, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem coordenado o comitê de negociações com empresários para rever o aumento do imposto, se reuniu com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Um encontro entre o encarregado com a cúpula do Congresso também deve ser negociado em breve, segundo Randolfe. O encarregado de negócios não falou com jornalistas após o encontro.

