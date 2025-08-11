Enem 2025: 60% dos inscritos no exame são mulheres Maioria dos inscritos se identifica como parda e tem 17 anos Brasília|Do R7, em Brasília 11/08/2025 - 19h17 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h34 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A edição do Enem 2025 tem 60,06% de mulheres entre 4.811.338 inscritos.

Inscrições cresceram 11,63% em relação a 2024 e 20% em relação a 2023.

A maioria dos participantes se identifica como parda, com adolescentes de 17 anos sendo a faixa etária predominante.

Provas ocorrerão nos dias 9 e 16 de novembro, com exceções em algumas cidades do Pará por causa da COP30. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Número de inscritos no Enem cresceu 11,63% em relação a 2024 Paulo Pinto/Agência Brasil

A edição deste ano do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) tem 60,06% dos 4.811.338de inscritos mulheres. Já os participantes homens somam 39,94%, de acordo com o Painel Enem 2025, do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O levantamento também apontou que o número de inscritos cresceu 11,63% em relação a 2024. Em comparação com 2023, o aumento foi de 20%.

A maioria dos inscritos se identifica como parda, com 2.146.184 candidatos, seguida pelos brancos (1.903.041) e pretos (603.104). Amarelos são 67.203, e indígenas somam 37.489, um crescimento de 89% em relação ao último exame. Mais de 54,3 mil candidatos optaram por não informar sua raça ou cor.

Em relação à idade, os adolescentes de 17 anos são maioria, com 1.081.120 participantes — idade em que geralmente os alunos concluem os ensino médio. Em segundo lugar estão os de 19 anos, com 1.009.166 inscritos, seguidos pelos candidatos de 16 anos ou menos, que somam 678.122.

‌



Entre 21 a 30 anos, são 315.035 e, de 31 a 59 anos, 305.191. Os jovens de 20 anos totalizam 229.189 participantes, enquanto os maiores de 60 anos somam 109.779 inscritos.

Do total das inscrições confirmadas, 63% (3.049.710 candidatos) foram isentos da taxa de inscrição.

‌



Neste ano, as provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, exceto em três cidades: Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, cujos inscritos farão a prova em 30 de novembro e 7 de dezembro por causa da COP30.

Além de ser a principal porta de entrada para a faculdade, o Enem também poderá ser utilizado, pela primeira vez, para a certificação da conclusão do ensino médio por pessoas com mais de 18 anos.

