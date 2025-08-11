Enem 2025: número de indígenas inscritos cresce 89% em comparação com 2022
Ao todo, Enem recebeu 37 mil inscrições de indígenas neste ano; dados são de levantamento do MEC
O número de inscritos autodeclarados indígenas no Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) cresceu 89% em comparação com 2022. Os dados são do Painel Enem e foram divulgados pelo MEC (Ministério da Educação) em alusão ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado no último sábado (9).
Em relação à escolaridade desses inscritos, 16.610 afirmaram estar cursando a última série/ano do ensino médio. O quantitativo é o dobro dos 8.279 inscritos autodeclarados indígenas que disseram, em 2022, serem concluintes do ensino médio.
Na distribuição por unidades da federação, o Amazonas foi o estado que mais teve inscritos confirmados autodeclarados indígenas (6.764), seguido de Pernambuco (4.525) e Bahia (3.450). A realização das provas do exame desta edição está distribuída em 1.804 municípios.
Enem 2025
As provas do Enem 2025 serão nos dias 9 e 16 de novembro. Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, terão uma agenda diferenciada. Nesses municípios, a aplicação será nos dias 30 novembro e 7 de dezembro. A diferença de data ocorre em função da realização da COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que será em Belém, no período da aplicação regular do exame.
O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao fim da educação básica e é um dos principais meios de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas como o Prouni (Universidade para Todos).
Também é possível ingressar usando a nota do Enem pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados em processos seletivos de instituições portuguesas que têm convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.
Povos indígenas
No Brasil, estima-se que existam cerca de 305 etnias indígenas, que falam mais de 274 línguas diferentes. Segundo o Censo Demográfico de 2022, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população indígena no Brasil corresponde a 0,83% da população total.
