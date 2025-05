Ministro defende mudar EAD: ‘Brasileiro não quer enfermeiro formado 100% a distância’ Camilo Santana disse que governo é a favor da tecnologia e que alterações foram discutidas antes de serem implementadas Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 21/05/2025 - 13h23 (Atualizado em 21/05/2025 - 13h42 ) twitter

O ministro da Educação, Camilo Santana, defendeu as mudanças no ensino a distância Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 21.05.2025

O ministro da Educação, Camilo Santana, defendeu nesta quarta-feira (21) a mudança instituída pelo governo nos cursos oferecidos em EAD (Educação a Distância).

“Não acredito que o povo brasileiro queira ser atendido por um enfermeiro formado 100% a distância neste país”, afirmou, durante audiência na Comissão de Educação da Câmara.

A posição responde à nova regra de que os cursos de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia devem ser ofertados exclusivamente no formato presencial.

Camilo Santana também disse que a defesa do governo não significa uma oposição à tecnologia e que as adequações foram debatidas antes de serem implementadas.

“O que estamos colocando são regras claras para garantir a qualidade. Estamos protegendo a população, garantindo que os polos não sejam polos de fachada, que tenham infraestrutura concreta, com laboratórios, com professores, com pessoas para garantir o acompanhamento. É isso que estamos querendo”, disse.

