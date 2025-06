Enfermeiros do Iges-DF entram em greve e Justiça exige atendimento mínimo Determinação visa a garantir continuidade dos serviços essenciais durante paralisação, anunciada pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem Brasília|Do R7, em Brasília 10/06/2025 - 15h35 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Greve teve início nesta terça-feira (10) Divulgação/Agência Brasília - Arquivo

Técnicos e auxiliares de enfermagem do Iges-DF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal) iniciaram, nesta terça-feira (10), uma greve por tempo indeterminado. A mobilização foi aprovada pela categoria, que reivindica recomposição salarial de 16%, alegando estar há dois anos sem reajuste.

Em razão do anúncio da paralisação, feito pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, o Iges-DF recorreu à Justiça do Trabalho para garantir a manutenção dos serviços essenciais nas unidades de saúde sob sua administração, como hospitais e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento).

A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região determina que, durante a greve, deve ser mantido um efetivo mínimo de 70% dos profissionais em serviço, com o objetivo de assegurar o atendimento à população, especialmente em casos de urgência e emergência.

O descumprimento da ordem judicial poderá acarretar multa diária de R$ 30 mil ao sindicato, além da aplicação de outras penalidades previstas em lei.

‌



Em comunicado, o Instituto informou que permanece aberto ao diálogo com os representantes da categoria, visando encontrar soluções que atendam às demandas dos trabalhadores sem comprometer o funcionamento dos serviços de saúde.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp