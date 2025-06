Entenda ponto a ponto o que muda com o aumento do etanol na gasolina Dados apresentados pelo governo dizem que gasolina pode baixar R$ 0,02 por litro; medida começa a valer em 1° de agosto Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 27/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/06/2025 - 02h00 ) twitter

Medida foi anunciada por Alexandre Silveira e Lula na quarta-feira Claudio Kbene/ PR - 25.06.2025

Com o aumento do percentual de etanol na gasolina de 27% para 30%, o governo federal espera reduzir o preço do combustível em pelo menos R$ 0,02 por litro, segundo informações divulgadas pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

No estudo apresentado pelo governo federal, a economia de um motorista de táxi ou de aplicativo que roda 7.500 km por mês, por exemplo, poderá chegar a R$ 150 mensais.

A medida, adotada na quarta-feira (25) pelo CNPE (Conselho Nacional de Política Energética), também prevê a elevação do biodiesel no diesel de 14% para 15%. As mudanças começam a valer a partir de 1º de agosto.

O ministério defende que as novas regras reduzem a dependência brasileira de combustíveis fósseis, “diminuindo a necessidade de importações em um momento de incertezas no mercado global”.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, ampliar para 30% a quantidade de etanol na gasolina levará a uma redução no consumo de Gasolina A em até 1,36 bilhão de litros e o aumento do consumo de etanol anidro em até 1,46 bilhão de litros. Com isso, o país deixaria de ser importador da gasolina e geraria um excedente de 700 milhões de litros por ano.

Benefícios de mais etanol na gasolina

Investimento de R$ 8,45 bilhões em capacidade industrial e R$ 1,69 bilhões em máquinas agrícolas;

Geração de até 51,6 mil empregos diretos e indiretos, incluindo a fase industrial e agrícola; e

Redução das emissões de 3 milhões de toneladas de gases de efeito estufa por ano.

Benefícios de mais biodiesel no diesel

Investimento em novas usinas e esmagadoras de soja em R$ 5,2 bilhões;

Geração de até 4.000 empregos direto e indiretos;

Aumento da massa salarial em até R$ 17 milhões; e

Inserção de mais 5.000 famílias no programa de agricultura familiar e aumento da renda.

Medida é elogiada

Representantes do setor de biodiesel elogiaram a medida. Para o diretor superintendente da Ubrabio (União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene), Donizete Tokarski, o “aumento está em consonância com os objetivos da Lei Combustível do Futuro”.

“Trata-se de um passo estratégico na transição energética brasileira, que fortalece a cadeia produtiva, gera empregos, distribui renda no campo e na indústria e contribui de forma concreta para a redução das emissões de gases de efeito estufa”, afirma.

Na avaliação do vice-presidente do grupo Potencial, Carlos Eduardo Hammerschmidt, a medida “é um marco”. “Acho que é um start para a gente dar continuidade na política de descarbonização”, disse.

“Hoje, o Brasil tem abundância em matéria-prima, em tecnologia, inovação e capacidade industrial de produção. Nada mais justo do que a gente incentivar esses empresários a gerar emprego, gerar renda e gerar riqueza para o país, em paralelo ao agronegócio”, defendeu.

Para ele, o aumento do percentual de combustíveis renováveis vai beneficiar todo o ecossistema do setor. “Não é um ganho somente em autossuficiência de produto, mas sim na economia circular, porque quando a gente fala em biocombustível, a gente está falando do agronegócio, de maior produção de soja, maiores possibilidades para a agricultura familiar e maior possibilidade para a produção de ração animal.”

