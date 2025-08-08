Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Brasília

Entenda programa criado pelo governo que pode doar máquinas agrícolas para produtores

Portaria que cria o Programa Inova foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial; objetivo é reduzir desigualdades regionais

Brasília|Do R7, em Brasília

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Governo cria o Programa Inova para doar máquinas agrícolas e fortalecer infraestrutura produtiva.
  • A iniciativa visa reduzir desigualdades regionais e apoiar territórios com menor desenvolvimento socioeconômico.
  • Equipamentos serão distribuídos entre estados, priorizando municípios com baixos índices de desenvolvimento humano.
  • Beneficiários devem comprovar capacidade técnica e firmar termo de doação para utilização exclusiva dos equipamentos.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Programa do governo federal quer reduzir desigualdades Ricardo Stuckert / PR - 12.06.2025

O governo federal publicou nesta sexta-feira (8) portaria que cria o Programa Inova (Programa Nacional de Máquinas, Equipamentos e Veículos para o Desenvolvimento Regional e Territorial).

A iniciativa tem como objetivo fornecer, adquirir e doar veículos, máquinas e equipamentos que possam fortalecer a infraestrutura produtiva. O foco é atender os territórios de menor desenvolvimento socioeconômico do país.

A portaria detalha que a medida vai reduzir desigualdades regionais, modernizar processos produtivos, fomentar a inovação e gerar emprego e renda.

Entre as metas estão a ampliação da competitividade local, o apoio a cadeias produtivas estratégicas e a promoção de práticas sustentáveis.


Leia mais

Como vai funcionar?

O programa será coordenado pela Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com parcerias entre os governos federal, estaduais, distrital, municipais e organizações da sociedade civil.

Serão priorizados municípios com baixos índices de desenvolvimento humano, infraestrutura deficiente ou em situação de emergência ou calamidade pública.


O que o programa vai oferecer?

O programa pode fornecer caminhões, máquinas pesadas, implementos agrícolas, quadriciclos e triciclos, adquiridos por pregão eletrônico e distribuídos de forma proporcional entre as Unidades da Federação, garantindo um mínimo de cinco unidades por estado.

Para receber os equipamentos, os beneficiários deverão comprovar demanda específica, capacidade técnica e infraestrutura para uso e manutenção, além de firmar termo de doação com encargos, assegurando a utilização exclusiva para os objetivos do programa.


O Inova integra o Plano Plurianual 2024-2027 e será financiado com recursos do orçamento do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, dentro do Programa Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.